"Hala 'Stoper niye almadınız diyenler' var"

Trabzonspor Asbaşkanı Hacısalihoğlu, Muharrem Usta'ya cevap verdi ve “Önceki dönemlerden kalan borçlar Trabzonspor’u çok zorluyor. Büyük bir sıkıntı mevcut. Buna rağmen hâlâ ‘Stoper niye almadınız’ diyenler var” dedi.

Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, geçmiş yönetimle ilgili bağımsız denetim kurulunun raporunu kamuoyuyla paylaşmaları ve ardından eski başkan Muharrem Usta'nın 36 milyon TL'yi kulübe bıraktığını duyurmasını değerlendirdi. Hacısalihoğlu, "Açıklamayı gösteri olsun diye yapmadık. Bizden bir önceki döneme ait olan aşırı külfet getiren borçlar Trabzonspor'u çok zorda bıraktı. Normal borçların üstüne bir de bu tip lisans çıkarmakta lisans tescil etmekte zorluklar ve acil ödemeler çıktı. Onun için bu zorlukların sebebini, gerekçesini, doğruluğunu, yanlışlığını bakmak için yaptık. Mahkemeye durumunu değerlendireceğiz. Büyük rakamlardan bahsediyoruz. Kimseyi zan altında bırakmak gibi niyetimizde yok. Sadece Trabzonspor camiası gerçekleri bilsin" dedi.

TARAFTAR BİLMİYOR

Hacısalihoğlu, taraftarın kulübü iyi tanımadığını da belirterek şöyle devam etti: "Taraftarlar kulübün şu anki durumunu bilse isteklerini ona göre yapar. Ödemeler ve gelirle ilgili muazzam bir sıkıntı var. Bunları bilerek hâlâ 'Bir stoper daha niye almadınız, veya sağ bek niye almadınız' diyorlar. Bir G.Saray'ı yendik herkes bu takımı göklere çıkardı. Sonra gittik Alanya'ya yenildik, 'Bundan bir şey olmaz buraya üç tane adam lazım' falan denildi. Düzgün ekonomisi olmayan kulübün şampiyonluğu mümkün değil. Önce ekonomisi düzgün bir işleyişe dönüşmeli. Taraftarımız işin o tarafına hiç bakmıyor. Sadece takım ve skor taraftarı olmamak lazım, kulüp taraftarı olmalıyız.