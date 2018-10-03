Yabancı Fırtına
Geçen yıl ilk 11’de en çok yerliye görev veren bordo-mavililerde bu sezon ise ortalama 7 yabancı futbolcu oynuyor.
Spor Toto Süper Lig'de 10 puanla zirvenin 5 puan gerisinde 10'uncu sırada bulunan Trabzonspor'da bu sezon ilk 11'de yabancı ağırlıklı oyuncular yer alıyor. 2017-18 sezonunda 34 maçın 12'sinde ilk 11'de 6, 13 maçta 5, 5 maçta 4, 2 maçta 3 yabancıya görev veren ve sadece 2 karşılaşmanın 11'inde 7 yabancı ismin forma giydiği bordo-mavililerde, bu sezon ilk 11'in büyük bölümünü yabancı futbolcular oluşturdu.
SADECE ESTEBAN OYNAMADI
2018-19 sezonunda kadrosunda 13 yabancı bulunduran Fırtına'da geride kalan 7 haftalık bölümde kaleci Esteban Alvarado dışında tüm yabancılar forma şansı bulurken, ilk 11'de ise maç başına ortalama 7 yabancı görev aldı. Ligde son Kasımpaşa karşılaşmasında sahaya 8 yabancı oyuncu ile çıkan bordo mavili ekipte; Başakşehir, Sivasspor, Ankaragücü, Galatasaray ve Alanyaspor maçlarında 7'şer, Göztepe sınavında ise 6 yabancı oyuncu ilk 11'de görev aldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Dünya Kupası finali
- Canlı Yayın
- Galatasaray haberleri
- Fenerbahçe haberleri
- Beşiktaş haberleri
- Trabzonspor haberleri
- Gheorghe Hagi'den Fenerbahçe sorusuna yanıt
- Harun Tekin kulübeye!
- Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki ilginç tesadüf
- İşte Fatih Terim'in Porto'yu imha edeceği o plan!
- Cocu'nun menajeri İstanbul'da!
- Beşiktaş'ta forvete sürpriz isim: Kokorin!
- Spor Toto Süper Lig'de görünüm
- Galatasaray Oumar Niasse’yi resmen istedi!
- Malmö'den Beşiktaş'a 'Come to' mesajı!
- Porto - Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?