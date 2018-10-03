    03 Ekim 2018, Çarşamba

    TRABZONSPOR

    Yabancı Fırtına

    Yabancı Fırtına
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 03.10.2018 Giriş Tarihi: 03.10.2018

    Geçen yıl ilk 11’de en çok yerliye görev veren bordo-mavililerde bu sezon ise ortalama 7 yabancı futbolcu oynuyor.

    'de 10 puanla zirvenin 5 puan gerisinde 10'uncu sırada bulunan 'da bu sezon ilk 11'de yabancı ağırlıklı oyuncular yer alıyor. 2017-18 sezonunda 34 maçın 12'sinde ilk 11'de 6, 13 maçta 5, 5 maçta 4, 2 maçta 3 yabancıya görev veren ve sadece 2 karşılaşmanın 11'inde 7 yabancı ismin forma giydiği bordo-mavililerde, bu sezon ilk 11'in büyük bölümünü yabancı futbolcular oluşturdu.

    SADECE ESTEBAN OYNAMADI

    2018-19 sezonunda kadrosunda 13 yabancı bulunduran Fırtına'da geride kalan 7 haftalık bölümde kaleci Esteban Alvarado dışında tüm yabancılar forma şansı bulurken, ilk 11'de ise maç başına ortalama 7 yabancı görev aldı. Ligde son karşılaşmasında sahaya 8 yabancı oyuncu ile çıkan bordo mavili ekipte; , , Ankaragücü, ve maçlarında 7'şer, sınavında ise 6 yabancı oyuncu ilk 11'de görev aldı.

    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    TRABZONSPOR HABERLERİ
    Hala Stoper niye almadınız diyenler var "Hala 'Stoper niye almadınız diyenler' var"
    Burak Yılmaz Gs dönemini geride bıraktı Burak Yılmaz Gs dönemini geride bıraktı
    Trabzonspor Basketbol Takımı ligden çekildi Trabzonspor Basketbol Takımı ligden çekildi
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör