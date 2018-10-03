    03 Ekim 2018, Çarşamba

    TRABZONSPOR

    Trabzonspor’dan 'kur' açıklaması

    Trabzonspor’dan kur açıklaması
    TRABZONSPOR
    Giriş Tarihi: 03.10.2018

    Kulübü, Kulüpler Birliği'nin yerli oyunculara yapılacak ödemelerde 5.2’lik sabit Euro kuruna geçilmesi kararını desteklediğini açıkladı.

    Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yürürlüğe giren Türk Lirası'nın kıymetini koruma hakkındaki 32 sayılı karar doğrultusunda, Kulüpler Birliği futbol kulüpleri ile bir araya gelerek, yerli oyunculara yapılacak ödemelerde 5.2'lik sabit Euro kuruna geçilmesi kararı almıştır. Kulübü olarak, Kulüpler Birliği'nin kararını son derece doğru buluyor, destekliyor ve büyük bir ekonomik sıkıntı içinde olan Türk futbolunun bu kararla birlikte nefes almasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

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