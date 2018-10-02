Ünal Karaman, Ersun Yanalı geride bıraktı

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Ünal Karaman, Ersun Yanal'ı geride bıraktı
Güncelleme Tarihi: 02.10.2018 Giriş Tarihi: 02.10.2018
Geçen sezon Yanal’lı bordo-mavili takım ilk 7 haftada 9 puan almıştı. Bu dönem Karaman 10 puan topladı.
Önemli bir transfer bütçesiyle geçtiğimiz sezon Trabzonspor'un başında yer alan teknik direktör Ersun Yanal'ın, bordo-mavili kulüple yıllık 1 milyon 800 bin euro'luk (12 milyon 473 bin TL) sözleşmesi bulunuyordu. 12 aylık zaman dilimine vurulduğunda Yanal'ın aylığı ise 150 bin euro'ya (1 milyon 47 bin TL) denk geliyordu. Kısıtlı bir kadro ile kamp dönemi geçiren, transferlerini sezonun başlamasına kısa bir süre kala yapan Ünal Karaman ise ilk performans olarak Yanal'ı solladı. Yanal 9, Karaman 10 puan aldı.
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