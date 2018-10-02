    02 Ekim 2018, Salı

    TRABZONSPOR

    Ünal Karaman, Ersun Yanal'ı geride bıraktı

    Ünal Karaman, Ersun Yanalı geride bıraktı
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 02.10.2018 Giriş Tarihi: 02.10.2018

    Geçen sezon Yanal’lı bordo-mavili takım ilk 7 haftada 9 puan almıştı. Bu dönem Karaman 10 puan topladı.

    Önemli bir bütçesiyle geçtiğimiz sezon 'un başında yer alan teknik direktör 'ın, bordo-mavili kulüple yıllık 1 milyon 800 bin euro'luk (12 milyon 473 bin TL) sözleşmesi bulunuyordu. 12 aylık zaman dilimine vurulduğunda Yanal'ın aylığı ise 150 bin euro'ya (1 milyon 47 bin TL) denk geliyordu. Kısıtlı bir kadro ile kamp dönemi geçiren, transferlerini sezonun başlamasına kısa bir süre kala yapan ise ilk performans olarak Yanal'ı solladı. Yanal 9, Karaman 10 puan aldı.

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