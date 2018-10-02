Onazi’nin rakibi yok

Bordo-mavili takımda Kasımpaşa galibiyetinin morali devam ederken, istatistiksel olarak takımın ortaya koyduğu başarı da teknik direktör Ünal Karaman'ı fazlasıyla memnun etti.

Özellikle yüzde 60'la oyunun kontrolünü elinde bulunduran Trabzonspor'da bireysel hatalara rağmen isabetli pas yüzdesindeki başarı da dikkat çekti. Bordo-mavili kulüpte bu alanda Onazi ön plana çıktı. 25 yaşındaki Nijeryalı, Süper Lig'de geride kalan 7 hafta sonunda 513 pasın 439'unu başarılı kullanarak en iyi pas yapan oyuncu olurken, onu 458 pastan 415'ini isabetli kullanan Epureanu takip etti.