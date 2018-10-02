02 Ekim 2018, Salı
BİZE ULAŞIN
Onazi’nin rakibi yok
Güncelleme Tarihi: 02.10.2018 Giriş Tarihi: 02.10.2018
Bordo-mavili takımda Kasımpaşa galibiyetinin morali devam ederken, istatistiksel olarak takımın ortaya koyduğu başarı da teknik direktör Ünal Karaman'ı fazlasıyla memnun etti.
Özellikle yüzde 60'la oyunun kontrolünü elinde bulunduran Trabzonspor'da bireysel hatalara rağmen isabetli pas yüzdesindeki başarı da dikkat çekti. Bordo-mavili kulüpte bu alanda Onazi ön plana çıktı. 25 yaşındaki Nijeryalı, Süper Lig'de geride kalan 7 hafta sonunda 513 pasın 439'unu başarılı kullanarak en iyi pas yapan oyuncu olurken, onu 458 pastan 415'ini isabetli kullanan Epureanu takip etti.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Dünya Kupası finali
- Canlı Yayın
- Galatasaray haberleri
- Fenerbahçe haberleri
- Beşiktaş haberleri
- Trabzonspor haberleri
- Spor Toto Süper Lig'de görünüm
- Galatasaray Oumar Niasse’yi resmen istedi!
- Malmö'den Beşiktaş'a 'Come to' mesajı!
- Şmapiyonlar Ligi'nde Porto - Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda
- Maicon'un golünde GS TV!
- Quaresma'dan Fenerbahçe maçı için söz
- Belhanda'ya teklif var mı? Açıklama geldi
- Adem Ljajic: "En güçlü özelliğim..."
- Fenerbahçe'nin tarihi yenilgisi Hırvat basınında büyük yankı uyandırdı
- Fenerbahçe deplasmanda Dinamo Zagreb'e 4-1 kaybetti (GENİŞ ÖZET)