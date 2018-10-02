    02 Ekim 2018, Salı

    TRABZONSPOR

    Trabzonspor’da Hugo Rodallega fırtınası!

    Trabzonspor’da Rodallega fırtınası!
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 02.10.2018 Giriş Tarihi: 02.10.2018

    filelerini iki kez sarsan bordo-mavili forvet, beş gole ulaşarak geçen sezonki performansını şimdiden yakaladı. ’nın sahneye çıktığı maçlarda yedi puan alındı.

    'yı 4-2 yenen Fırtına'da attığı 2 golle galibiyette önemli rol oynayan Rodallega, 7 hafta sonunda geçen sezonki gol sayısını yakaladı. Geçen yıl 'de 23 maçta oynamasına karşın fazla süre alamayarak 513 dakika sahada kalan Kolombiyalı forvet, 5 kez rakip fileleri havalandırdı. Bu dönem daha çok şans bulan ve 6'sı ilk 11'de olmak üzere 7 maçta 551 dakika görev yapan 33 yaşındaki futbolcu, 5 gol atarak şimdiden geçen sezonki gol sayısına ulaştı.

    GOL ATTIĞI MAÇLARDA 7 PUAN
    Rodallega'nın fileleri sarstığı maçlarda , 7 puan topladı. İkinci haftada 3-1 kazanılan karşılaşmasında 2, üçüncü haftada 2-2 biten Ankaragücü maçında 1 gol atan Kolombiyalı forvet, Kasımpaşa sınavında 2 kez rakip fileleri havalandırdı. 10 puanı bulunan tecrübeli futbolcu, ilk 7 haftada 5 golle Trabzonspor'un en skorer ismi. Kolombiyalı futbolcuyu 3 golle takip ediyor.

    FOTOMAÇ

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