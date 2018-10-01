    01 Ekim 2018, Pazartesi

    TRABZONSPOR

    Trabzonspor, Akhisarspor maçı hazırlıklarına başladı

    Trabzonspor, Akhisarspor maçı hazırlıklarına başladı
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 01.10.2018 Giriş Tarihi: 01.10.2018

    , 'in 8. haftasında 7 Ekim Pazar günü deplasmanda Akhisarspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına 1 günlük izinin ardından başladı.

    Bordo-mavililer, teknik direktör yönetiminde 'nde basına kapalı bir çalışma gerçekleştirdi.

    maçı öncesinde teknik direktör Karaman tarafından antrenmandan isteksiz davranması nedeniyle çıkartıldığı belirtilen 'ın da çalışmada yer aldığı öğrenildi.

    , yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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