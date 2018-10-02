    02 Ekim 2018, Salı

    TRABZONSPOR

    Trabzonspor evinde ya kazanıyor ya kaybediyor

    Trabzonspor evinde ya kazanıyor ya kaybediyor
    TRABZONSPOR
    Giriş Tarihi: 02.10.2018

    , 'de evinde oynadığı son 11 maçı ya kazandı ya da kaybetti. Bordo-mavililer söz konusu maçlarda 6 galibiyet, 5 mağlubiyet elde etti.

    'de 'yı 4-2 mağlup eden , evinde oynadığı son 11 maçta sahadan ya galibiyetle ya da mağlubiyetle ayrıldı. ekibi evinde oynadığı söz konusu maçlarda 6 galibiyet ve 5 mağlubiyet elde etti. Bordo-mavililer attığı 25 gole karşılık kalesinde 16 gol gördü.

    Son beraberlik 239 gün önce
    Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de sahasındaki en son beraberliği ise 5 Şubat 2018'de oynadığı müsabakasında elde etti. 0-0 biten karşılaşmanın ardından bordo-mavililer 239 gündür evinde beraberlik almadı. Bordo-mavili takım evinde oynadığı 11 maçta ya yenildi ya da berabere kaldı.
    Trabzonspor'un son 11 maçta sahasında aldığı sonuçlar ise şöyle:

    Trabzonspor-Göztepe : 0-0
    Trabzonspor-Başakşehir: 0-1
    Trabzonspor-Beşiktaş:0-2
    Trabzonspor-Yeni Malatya:4-1
    Trabzonspor-Kayserispor:4-0
    Trabzonspor-Sivasspor: 0-2
    Trabzonspor-Kasımpaşa:2-5t
    Trabzonspor-Karabükspor:3-0
    Trabzonspor-Sivasspor:3-1
    Trabzonspor-Galatasaray:4-0
    Trabzonspor-Göztepe:1-2
    Trabzonspor-Kasımpaşa:4-2
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