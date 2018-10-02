02 Ekim 2018, Salı
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Son beraberlik 239 gün önce
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de sahasındaki en son beraberliği ise 5 Şubat 2018'de oynadığı Göztepe müsabakasında elde etti. 0-0 biten karşılaşmanın ardından bordo-mavililer 239 gündür evinde beraberlik almadı. Bordo-mavili takım evinde oynadığı 11 maçta ya yenildi ya da berabere kaldı.
Trabzonspor'un son 11 maçta sahasında aldığı sonuçlar ise şöyle:
Trabzonspor-Göztepe : 0-0
Trabzonspor-Başakşehir: 0-1
Trabzonspor-Beşiktaş:0-2
Trabzonspor-Yeni Malatya:4-1
Trabzonspor-Kayserispor:4-0
Trabzonspor-Sivasspor: 0-2
Trabzonspor-Kasımpaşa:2-5t
Trabzonspor-Karabükspor:3-0
Trabzonspor-Sivasspor:3-1
Trabzonspor-Galatasaray:4-0
Trabzonspor-Göztepe:1-2
Trabzonspor-Kasımpaşa:4-2
Trabzonspor evinde ya kazanıyor ya kaybediyor
Giriş Tarihi: 02.10.2018
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de evinde oynadığı son 11 maçı ya kazandı ya da kaybetti. Bordo-mavililer söz konusu maçlarda 6 galibiyet, 5 mağlubiyet elde etti.
Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 4-2 mağlup eden Trabzonspor, evinde oynadığı son 11 maçta sahadan ya galibiyetle ya da mağlubiyetle ayrıldı. Karadeniz ekibi evinde oynadığı söz konusu maçlarda 6 galibiyet ve 5 mağlubiyet elde etti. Bordo-mavililer attığı 25 gole karşılık kalesinde 16 gol gördü.
Son beraberlik 239 gün önce
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de sahasındaki en son beraberliği ise 5 Şubat 2018'de oynadığı Göztepe müsabakasında elde etti. 0-0 biten karşılaşmanın ardından bordo-mavililer 239 gündür evinde beraberlik almadı. Bordo-mavili takım evinde oynadığı 11 maçta ya yenildi ya da berabere kaldı.
Trabzonspor'un son 11 maçta sahasında aldığı sonuçlar ise şöyle:
Trabzonspor-Göztepe : 0-0
Trabzonspor-Başakşehir: 0-1
Trabzonspor-Beşiktaş:0-2
Trabzonspor-Yeni Malatya:4-1
Trabzonspor-Kayserispor:4-0
Trabzonspor-Sivasspor: 0-2
Trabzonspor-Kasımpaşa:2-5t
Trabzonspor-Karabükspor:3-0
Trabzonspor-Sivasspor:3-1
Trabzonspor-Galatasaray:4-0
Trabzonspor-Göztepe:1-2
Trabzonspor-Kasımpaşa:4-2
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