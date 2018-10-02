    02 Ekim 2018, Salı

    TRABZONSPOR

    Trabzonspor Akhisar hazırlıklarını sürdürdü

    Trabzonspor Akhisar hazırlıklarını sürdürdü
    TRABZONSPOR
    Giriş Tarihi: 02.10.2018

    , 'in 8’inci haftasında deplasmanda Akhisarspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün saat 16.30'da yaptığı antrenmanla devam etti.

    Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman pas çalışmaları ile başlarken, ardından da kuvvet ve dayanıklılık çalışması yapıldı. Son bölümde ise yarı sahada çift kale maç oynandı.

    Antrenmana izinli olan Onazi ile hasta olan Hasan Batuhan katılmadı, Burak Yılmaz salonda, Ibanez ile Kamil Ahmet ise takımdan ayrı çalıştı.
    Bordo mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

    Fırtına çift forvetle devam!

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