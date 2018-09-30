    30 Eylül 2018, Pazar

    TRABZONSPOR

    Trabzonspor iç sahada coştu

    Trabzonspor iç sahada coştu
    TRABZONSPOR
    Giriş Tarihi: 30.09.2018

    Spor Toto Süper Lig'de 7. haftayı 4-2'lik galibiyetiyle kapatan , iç sahada son 27 sezonun en golcü dönemini yaşıyor.

    Bordo-mavili takım, ligde ilk 7 hafta sonunda 14 gol kaydederken, bu gollerin 12'sini iç sahada atma başarısı gösterdi. İç sahada 4 karşılaşmaya çıkan Karadeniz ekibi, maçlarını 3 gol ortalamasıyla oynadı.

    İç sahada yaptığı maçlarda ligin ikinci haftasında Demir Grup Sivasspor'u 3-1, dördüncü haftasında 'ı 4-0 mağlup eden , altıncı haftada 'ye 2-1 yenildi, yedinci haftada da karşısında sahadan 4-2 galip ayrılarak evindeki her mücadelede gol kaydetti.

    Sahasındaki puanlarla tutundu

    Trabzonspor, puanlarının tamamına yakınını iç sahada topladı.

    İç sahadaki 4 maçta 3 galibiyet, 1 mağlubiyet alan bordo-mavililer, ligde 10 puanının 9'unu evinde elde etme başarısı gösterdi.

    27 sezonun en skorer başlangıcı

    Trabzonspor, iç sahada son 27 sezonun en skorer başlangıcını yaptı.

    En son 1991-1992'de evindeki ilk 4 maçta 13 gol kaydeden bordo-mavililer, bu sezon attığı 12 golle 27 sezon içerisindeki en golcü dönemini geçirdi.

    Rodallega ve Burak Yılmaz en golcüler

    Trabzonspor'da forvetler de iç sahada coşarken, 12 golün 8'i santrforlardan geldi.

    Bordo-mavililerde 5 golle en skorer isim olan Hugo Rodallega, iç sahada da 4 golle en çok fileleri havalandıran futbolcu oldu. , ligdeki 3 golünü Medical Park'ta kaydederek bu futbolcuyu takip etti. Caleb Ekuban da iç sahada 1 gol kaydetti.

    Santrfor oyuncularının haricinde Anthony Nwakaeme (2), Ogenyi Onazi ve da iç sahada diğer golleri atan oyuncular oldu.

    Dış sahadaki iki gol ise Rodallega ve Filip Novak'tan geldi.

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