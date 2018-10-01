01 Ekim 2018, Pazartesi
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Trabzonspor'da Hugo Rodallega ve Burak Yılmaz'lı sistem tuttu
Güncelleme Tarihi: 01.10.2018 Giriş Tarihi: 01.10.2018
Bordo-mavili ekip, Kasımpaşa önünde 19 şut attı, 4’ü gol oldu, 2 top direkten döndü. Karaman, “Böyle oynarsak başarı gelir” dedi
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