    01 Ekim 2018, Pazartesi

    TRABZONSPOR

    Trabzonspor'da Hugo Rodallega ve Burak Yılmaz'lı sistem tuttu

    Çift forvetle devam
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 01.10.2018 Giriş Tarihi: 01.10.2018

    Bordo-mavili ekip, önünde 19 şut attı, 4’ü gol oldu, 2 top direkten döndü. Karaman, “Böyle oynarsak başarı gelir” dedi

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