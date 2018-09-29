Ünal Karaman: Geri dönüş, özel bir geri dönüştü
Spor Toto Süper Lig'de sahasında Kasımpaşa'yı 4-2 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Ünal Karaman, "Geri dönüş, özel bir geri dönüştü. Oyuncularım mücadeleleriyle Trabzonspor ruhuna yakışan duruş gösterdi." dedi.
Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, 3 puanın camiaya hayırlı olmasını dileyerek, "Saha içinde mücadele eden, kulübede bu mücadeleyi alkışlayarak destek veren oyuncularımıza, camiamıza 3 puan hayırlı olsun. Oyuncularımın bu özel performansı gol yemeden ortaya çıkarmalarını bekliyorum." diye konuştu.
Daha önceki maçlarda olduğu gibi bireysel hatalardan goller yediklerini anlatan Karaman, şunları kaydetti:
"Önemsemediğimiz pozisyonlardan goller yedik. Bugün üçlü orta saha oynadık ki kontratak pozisyonların önüne geçebilelim ama beklemediğimiz anda rakibe şut imkanı verdik. Düşündüğünüz sahaya uymuyor bazen. Geri dönüş özel bir geri dönüştü. Oyuncularım mücadeleleriyle Trabzonspor ruhuna yakışan duruş gösterdi. Oyunculara, taraftarlarımıza teşekkür ediyorum."
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