Art arda Alanya ve Göztepe’ye kaybeden Fırtına ligde 3. sırada bulunan rakibini yenerek yükselişe geçmek istiyor. Takım kenetlenmiş durumda. Peki Trabzonspor- Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Üst üste Alanyaspor ve Göztepe karşısında kaybederek Süper Lig'de 12'nci sıraya gerileyen Trabzonspor, bugün taraftarı önünde Kasımpaşa ile karşılaşacak. Üst sıralardan uzaklaşan bordo-mavili takım, 12 puanla 3. sırada bulunan rakibini mağlup ederek yükselişe geçmeyi hedefliyor. Saat 16.00'da oynanacak karşılaşmada hakem Ali Palabıyık düdük çalacak. Karadeniz ekibinde zorlu maç öncesi teknik direktör Ünal Karaman olağanüstü hal ilan etmiş durumda.

TRABZONSPOR KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Saat 16.00'da başlayacak olan mücadele beINSPORT 1 kanalından naklen yayınlanacak.

HAKKINI VERiN

Mutlak galibiyet istediğini dile getiren 52 yaşındaki hocanın, Kasımpaşa maçı için oyuncuları ile yaptığı toplantıda, "Her şey sizin elinizde. İki haftalık kayıpla taraftarımızı ve camiamızı üzdük. Artık silkelenme vakti. Her türlü zorluğu aşacak ve her takımı yenecek gücümüz var. Çıkın ve gerekeni yapın" dediği belirtildi. Karaman ayrıca futbolcularına 'şut' emri vererek, "Evet rakibimiz güçlü ve formda. Ancak biz Trabzonsporuz, formanın hakkını vermeliyiz" diye konuştu.