    28 Eylül 2018, Cuma

    TRABZONSPOR

    Trabzonspor, Kasımpaşa karşısında galibiyet peşinde

    Fırtına galibiyet peşinde
    TRABZONSPOR
    Giriş Tarihi: 28.09.2018

    ’de oynadığı son iki maçtan da mağlubiyetle ayrılan , 7’nci hafta mücadelesinde sahasında konuk edeceği karşısından 3 puanla ayrılarak çıkışa geçmek istiyor.

    Üst üste Aytemiz Alanyaspor ve karşısında aldığı mağlubiyetlerle ligde 12'nci sıraya gerileyen , yarın taraftarı önünde ile karşılaşacak. Üst sıralardan uzaklaşan bordo-mavililer, 12 puanla 3'üncü sırada bulunan rakibini mağlup ederek yükselişe geçmeyi hedefliyor. Saat 16.00'da Medical Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada hakem düdük çalacak.

    KADRO DEĞİŞİYOR
    Trabzonspor'da , sarı kart cezalısı olması nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Teknik direktör bu oyuncunun yerinde Göztepe karşılaşmasında sağ kanatta kullandığı Abdülkadir Ömür'e forma şansı vermesi beklenirken, sağ kanatta ise 'ın görev yapabileceği öğrenildi. Ayrıca sakatlığının ardından takıma dönen ve Hosseini'nin de bu maçta 'ın yerine forma giyebileceği kaydedildi.

    KASIMPAŞA İLE 19'UNCU RANDEVU
    Trabzonspor ile Kasımpaşa, yarın oynayacakları maçla birlikte ligde 19'uncu kez karşı karşıya gelecek. Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 18 maçta Trabzonspor'un 8, Kasımpaşa'nın 5 galibiyeti bulunuyor. 5 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor söz konusu maçlarda 27 gol atarken, kalesinde 23 gol gördü.

    TRABZONSPOR'UN KASIMPAŞA MAÇI MUHTEMEL 11'İ ŞU ŞEKİLDE:
    Onur- Pereira, Toure, Hosseini, Novak- Onazi, Sosa- Olcay, Abdülkadir, Nwakaeme- Burak

    SAKAT: Kamil Ahmet
    CEZALI: Yusuf Yazıcı

    BİLET FİYATLARI: Kategori 6 (Kale Arkaları)​ 20 TL​​, Kategori 5 (Doğu 3) 30 TL, Kategori 4 (Doğu 2) ​35 TL, Kategori 3 (Doğu 1) 40 TL, Kategori 2 (Batı 2 ) 45 TL, Kategori 1 (Batı 1) 55 TL, VIP Silver 120 TL, VIP Gold 150 TL, Platinum A-C Blok 240 TL, Platinum B Blok 270 TL, Misafir Tribünü: 25 TL

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