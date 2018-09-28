    28 Eylül 2018, Cuma

    TRABZONSPOR

    Sen de mi Kucka?

    Sen de mi Kucka?
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 28.09.2018 Giriş Tarihi: 28.09.2018

    Ödemeleriçin kaynak arayan yönetime bir şok daha... Bu sezon yedek kaldığı için mutsuz olan ödemelerinin uzun bir süredir geciktiği gerekçesiyle 'ya şikayette bulundu.

    Geçtiğimiz günlerde 'dan 'a ödemenin gerçekleştirilmesi için uyarı gelirken, yönetim ilk olarak ve yabancı oyuncuların ardından da yerlilerin ödemelerini gerçekleştirmeyi planlıyor. Yöneticiler Kucka'nın FIFA'ya başvurusunu doğrularken talep edilen miktar konusunda ise açıklama yapmadı. 31 yaşındaki oyuncu yıllık 2 milyon 250 bin euro alıyor.

    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    TRABZONSPOR HABERLERİ
    Trabzonsporda Muharrem Usta döneminde büyük zarar var! Trabzonspor'da Muharrem Usta döneminde büyük zarar var!
    Trabzonsporda kaynak arayışları Trabzonspor'da kaynak arayışları
    Trabzonspor’da ideal 11 sorunu Trabzonspor’da ideal 11 sorunu
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör