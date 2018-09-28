28 Eylül 2018, Cuma
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Sen de mi Kucka?
Güncelleme Tarihi: 28.09.2018 Giriş Tarihi: 28.09.2018
Ödemeleriçin kaynak arayan yönetime bir şok daha... Bu sezon yedek kaldığı için mutsuz olan Kucka ödemelerinin uzun bir süredir geciktiği gerekçesiyle FIFA'ya şikayette bulundu.
Geçtiğimiz günlerde FIFA'dan Trabzonspor'a ödemenin gerçekleştirilmesi için uyarı gelirken, yönetim ilk olarak Kucka ve yabancı oyuncuların ardından da yerlilerin ödemelerini gerçekleştirmeyi planlıyor. Yöneticiler Kucka'nın FIFA'ya başvurusunu doğrularken talep edilen miktar konusunda ise açıklama yapmadı. 31 yaşındaki oyuncu yıllık 2 milyon 250 bin euro alıyor.
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