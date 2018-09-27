Trabzonsporda kaynak arayışları

Trabzonspor Kulübü Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili kulübün içinde bulunduğu zor durumdan çıkması için başta enerji ve gayrimenkul alanlarında olmak üzere projeler ürettiklerini ancak bu projelerin gerçekleşmesi için zamana ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Doğan, yaptığı açıklamada, bordo-mavili futbolculara, bu ay sonuna kadar 30 milyon liralık ödeme yapmak zorunda olduklarını, bunun için de çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Bugüne kadar yaptıkları ödemelerin ortada olduğunu dile getiren Doğan, "Bu ay da oyunculara 30 milyon liralık bir ödeme yapmamız gerekiyor. Aralık ayına kadar da toplam 200 milyon liralık ödememiz var. Bu ödemelerin büyük çoğunluğu futbolcu alacakları ve bonservis taksitlerinden oluşuyor. Gece-gündüz bu ödemeleri yapmak için başkanımız, biz çalışıyoruz." dedi.

Doğan, Burak Yılmaz'ın Türkiye Futbol Federasyonuna başvurusunun ardından Slovak futbolcu Kucka'nın da alacakları için FIFA'ya gittiğini, bu sorunu çözmek için çalışmalar yürüttüklerini anlattı.

Ertuğrul Doğan, şunları kaydetti:

"Trabzonspor'un içinde bulunduğu zor durumdan çıkması için projeler üretmesi gerekiyor. Başta enerji ve gayrimenkul alanlarında olmak üzere projeler üretiyoruz. Ancak ülkenin ekonomik durumu da bunların gerçekleşmesinde önemli. Bu projeler, hemen 2-3 gün içerisinde olacak projeler değil. Özellikle kombine ve loca satışları konusunda iş adamlarımızın ve taraftarlarımızın da desteğine ihtiyacımız var. Trabzonspor'un içine düştüğü darboğazdan kurtarmak için bir kuruşun bile hesabını yapıyoruz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."