Trabzonspor’da ideal 11 sorunu

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 6 haftalık bölümde sakatlıklar ve oyuncuların form durumları nedeniyle sadece Demir Grup Sivasspor ile MKE Ankaragücü maçlarına aynı 11'ler ile çıkan, ideal 11'ini yakalayamayan Trabzonspor'da, hafta sonu oynanacak Kasımpaşa karşılaşmasında da kadroda değişiklikler olacak.

Ligin ilk haftasındaki Medipol Başakşehir karşılaşmasına Onur, Pereira, Toure, Mustafa, Ibanez, Onazi, Kucka, Yusuf, Sosa, Abdülkadir ve Rodallega 11'i ile çıkan teknik direktör Karaman, ikinci haftada 3-1 kazandıkları Demir Grup Sivasspor mücadelesinde kadroda 3 değişiklik yaparak savunmada Mustafa'nın yerine Hosseini, Ibanez'in yerine Novak, Kucka'nın yerine ise Olcay'a şans tanıdı. 3'üncü haftada MKE Ankaragücü karşısına aynı 11 ile çıkan ve bu maçı 2-2 eşitlikte tamamlayan bordo-mavililerde, 4'ücü haftada 4-0'lık galibiyetle sonuçlanan Galatasaray karşısında Abdülkadir'in yerine Nwakaeme, Toure'nin yerine ise Mustafa görev yaptı. 1-0 mağlubiyetle sonuçlanan Aytemiz Alanyaspor karşısında sadece savunmada sakatlığı bulunan Hosseini'nin yerine Toure forma giyerken, teknik direktör Karaman 6'ncı hafta mücadelesinde ise kadroda 3 değişiklik yaparak Nwakaeme'nin yerine Amiri, Olcay'ın yerine Abdülkadir, Rodallega'nın yerine ise Burak'ı ilk 11'de sahaya sürdü.



6 MAÇTA FORMA GİYEN OYUNCU SAYISI 5

Trabzonspor'da ligde geride kalan 6 haftalık bölümde tüm maçlarda forma giyen oyuncu sayısı ise 5 oldu. Bordo-mavililerde Onur Recep Kıvrak, Joao Pereira, Ogenyi Onazi, Jose Sosa ile Yusuf Yazıcı 6 maçta da forma giyerken, genç oyunculardan Murat Cem Akpınar, Semih Karadeniz, Hüseyin Türkmen ile Zeki Yavru, sakat olan Kamil Ahmet Çörekçi'nin yanı sıra kaleciler Uğurcan Çakır ve Esteban Alvarado bu sezon henüz ligde forma şansı bulamadı.



KASIMPAŞA MAÇINDA DA KADRODA DEĞİŞİYOR

Süper Lig'in 7'nci haftasında Cumartesi günü sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da bu maçta da kadroda değişiklikler olacak. Yusuf Yazıcı'nın kart cezalısı olması nedeniyle forma giyemeyeceği mücadelede hücum hattında zorunlu değişiklik yapacak olan teknik direktör Ünal Karaman'ın, savunma hattında da değişikliğe giderek sakatlığının ardından takımla çalışmalara başlayan Hosseini'ye bu maçta forma vermesi bekleniyor.