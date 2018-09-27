    27 Eylül 2018, Perşembe

    TRABZONSPOR

    Trabzonspor yeni stadında 40 puan kaybetti

    Yeni statta 40 puan kayıp
    TRABZONSPOR
    Giriş Tarihi: 27.09.2018

    , yeni stadyumunda ligde çıktığı 29 maçta 14 kez kazanabildi.

    18 Aralık 2016 tarihinde açılan Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki yeni stadyumda aradığı istikrarı bir türlü bulamadı. , 41 bin 461 koltuk kapasiteli yuvasında ilk maçını 2016-17'de ligin 19. haftasında Gaziantepspor ile oynadı ve 4-0 galip geldi. Yeni stadyumunda 'de 29 karşılaşmaya çıkan ve 14 galibiyet, 5 beraberlik alan; 10 kez kaybeden Karadeniz ekibi, attığı 53 gole karşılık kalesinde 40 gol gördü. Bordo-mavililer sahasında 47 puan toplarken, 40 puan kaybetti. Fırtına yeni stadyumunda Akhisar'a 6-1 ve Kasımpaşa'ya 5-2 mağlup oldu.

    ASLAN'I AVLADI
    Karadeniz ekibi, yeni stadyumunda İstanbul takımlarından sadece G.Saray'ı yendi. Aslan'ı 3 maçta 2-0, 2-1 ve 4-0'lık skorlarla geçen Fırtına, Beşiktaş'a 4-3 ve 2-0 kaybetti. F.Bahçe ile 1-1 kaldı, Başakşehir karşısında 0-0 ve 1-0'lık sonuçlar aldı.

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