Trabzonspor yeni stadında 40 puan kaybetti

Fırtına, yeni stadyumunda ligde çıktığı 29 maçta 14 kez kazanabildi.

18 Aralık 2016 tarihinde açılan Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki yeni stadyumda Trabzonspor aradığı istikrarı bir türlü bulamadı. Fırtına, 41 bin 461 koltuk kapasiteli yuvasında ilk maçını 2016-17'de ligin 19. haftasında Gaziantepspor ile oynadı ve 4-0 galip geldi. Yeni stadyumunda Süper Lig'de 29 karşılaşmaya çıkan ve 14 galibiyet, 5 beraberlik alan; 10 kez kaybeden Karadeniz ekibi, attığı 53 gole karşılık kalesinde 40 gol gördü. Bordo-mavililer sahasında 47 puan toplarken, 40 puan kaybetti. Fırtına yeni stadyumunda Akhisar'a 6-1 ve Kasımpaşa'ya 5-2 mağlup oldu.

ASLAN'I AVLADI

Karadeniz ekibi, yeni stadyumunda İstanbul takımlarından sadece G.Saray'ı yendi. Aslan'ı 3 maçta 2-0, 2-1 ve 4-0'lık skorlarla geçen Fırtına, Beşiktaş'a 4-3 ve 2-0 kaybetti. F.Bahçe ile 1-1 kaldı, Başakşehir karşısında 0-0 ve 1-0'lık sonuçlar aldı.