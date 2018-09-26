Trabzonsporda Majid Hosseini müjdesi!

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Trabzonspor'da Majid Hosseini müjdesi!
Güncelleme Tarihi: 26.09.2018 Giriş Tarihi: 26.09.2018
Bordo-mavililer Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam etti.
Tedavisi tamamlanan savunma oyuncusu Hosseini de takımla birlikte çalışmalara başladı. Ünal Karaman yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde kuvvet ve dayanıklılık, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirildi. Karadeniz ekibinde bir süredir sakatlığı nedeniyle ayrı çalışan İranlı savunma oyuncusu Majid Hosseini, dün takımla birlikte çalışmalara başladı. Ayrıca önceki hastalığı nedeniyle idmanda yer almayan kaleci Onur da çalışmaya katıldı.
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