    26 Eylül 2018, Çarşamba

    TRABZONSPOR

    Trabzonspor'da Majid Hosseini müjdesi!

    Trabzonsporda Majid Hosseini müjdesi!
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 26.09.2018 Giriş Tarihi: 26.09.2018

    Bordo-mavililer Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam etti.

    Tedavisi tamamlanan savunma oyuncusu Hosseini de takımla birlikte çalışmalara başladı. yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde kuvvet ve dayanıklılık, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirildi. ekibinde bir süredir sakatlığı nedeniyle ayrı çalışan İranlı savunma oyuncusu , dün takımla birlikte çalışmalara başladı. Ayrıca önceki hastalığı nedeniyle idmanda yer almayan kaleci Onur da çalışmaya katıldı.

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