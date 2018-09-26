    26 Eylül 2018, Çarşamba

    TRABZONSPOR

    Hayrettin Hacısalihoğlu'ndan bütün kulüplere çağrı!

    Hayrettin Hacısalihoğlundan bütün kulüplere çağrı!
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 26.09.2018 Giriş Tarihi: 26.09.2018

    Yerli oyuncularla üzerinden sözleşme imzalanması adına Kulüpler Birliği’nin bir taslağının olduğunu belirten Hacısalihoğlu, “Daha aydınlık günler için buna ihtiyaç var” dedi

    Asbaşkan önemli açıklamalar yaptı. Yerli oyuncularla üzerinden sözleşme imzalanması konusunda Kulüpler Birliği'nin çalışması olduğunu vurgulayan Hacısalihoğlu, "Kulüpler Birliği'nin böyle bir tasarısı var. Bu bir kulübün yapacağı iş değil. Yaparsanız da geçerli olmaz. Diğer kulüpteki başka bir futbolcuya aynı uygulama yapılmazsa sıkıntı olur. Örnek göstererek, benimsemeyerek bu işi uygulamanız çok mümkün olmayabilir. Bütün kulüpler, Kulüpler Birliği çatısı altında 'nin ve Spor Bakanı'nın katılımı ve onayıyla böyle bir karar alırsa bu Türk futbolu için çok daha aydınlık bir geleceğe neden olabilir" dedi.

    PARALARI GARANTİ
    Ödemelerle ilgili sorunların çözümü için yoğun şekilde çalışıldığının da altını çizen Hacısalihoğlu, şöyle konuştu: "Geçmiş dönemlerden ismini hatırlayamadığımız menajerlere, oyunculara borçlar var. En garanti alacak futbolcu teknik direktör alacaklarıdır. Müracaat ettikleri zaman yabancı oyuncular 'dan, yerli oyuncular ise TFF üzerinden tahsilatlarını gerçekleştirir. Kulüpler şayet bunu ödeyemezse lisans çıkaramaz, daha ileri seviyelerde daha farklı yaptırımlarda ortaya çıkar. Şu an 'un borcunu karşılayacak bir geliri ve imkanı yok. Bunu Trabzonspor camiasının iyi anlayıp anlayışlı olması gerek. Ben de Trabzonspor taraftarıyım, yönetimdeki herkes de kulübün taraftarı. Bu konuya hep birlikte çözüm aramamız gerekiyor."

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