    26 Eylül 2018, Çarşamba

    TRABZONSPOR

    Jose Sosa 861 gündür suskun!

    Jose Sosa 861 gündür suskun!
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 26.09.2018 Giriş Tarihi: 26.09.2018

    Fırtına’nın geçen sezon ettiği Sosa, en son golünü 18 Mayıs 2016’da forması ile ’a atmıştı. Tangocunun bu dönem 1 asisti var

    Geçen sezon Milan'dan alınan Sosa'nın gol orucu sürüyor. 2016-2017'de Milan'da 19 maçta forma giyen Arjantinli 10 numara gol ve asist üretemedi. Ardından bordo-mavili takıma olan 33 yaşındaki yıldız, 27 maçta forma giyerken, sadece 2 asist yapabildi. Bu yıl ise performansı ile dikkatleri üzerine çeken Sosa yine fileleri sarsamadı. Tangocu en son golünü ise 18 Mayıs 2016'da formasıyla 'a karşı atmıştı. Aynı sezon 9 gol ve 13 asistlik performans sergileyerek alkışlanan Sosa 861 gündür fileleri havalandıramadı.

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