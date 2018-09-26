Jose Sosa 861 gündür suskun!

Fırtına’nın geçen sezon transfer ettiği Sosa, en son golünü 18 Mayıs 2016’da Beşiktaş forması ile Konyaspor’a atmıştı. Tangocunun bu dönem 1 asisti var

Geçen sezon Milan'dan alınan Sosa'nın gol orucu sürüyor. 2016-2017'de Milan'da 19 maçta forma giyen Arjantinli 10 numara gol ve asist üretemedi. Ardından bordo-mavili takıma transfer olan 33 yaşındaki yıldız, 27 maçta forma giyerken, sadece 2 asist yapabildi. Bu yıl ise performansı ile dikkatleri üzerine çeken Sosa yine fileleri sarsamadı. Tangocu en son golünü ise 18 Mayıs 2016'da Beşiktaş formasıyla Konyaspor'a karşı atmıştı. Aynı sezon 9 gol ve 13 asistlik performans sergileyerek alkışlanan Sosa 861 gündür fileleri havalandıramadı.