    19 Eylül 2018, Çarşamba

    TRABZONSPOR

    Ünal Karaman: "Öğreneceğiniz çok şey var"

    Ünal Karaman: Öğreneceğiniz çok şey var
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 19.09.2018 Giriş Tarihi: 19.09.2018

    “Büyük takımlar mazerete sığınmaz” diyerek söze başlayan bordo mavili hoca “Artık öğrendik demekle bu iş olmaz. Demek ki daha öğrenecek çok şeyimiz varmış. olun” uyarısında bulundu

    Galatasaray zaferi sonrası seri başlatmak için gittiği Alanya deplasmanından yenilgiyle dönen 'da teknik patron maç sonu hem öz eleştiri yaptı; hem de oyunculara ikazda bulundu. Soyunma odasına girer girmez "Büyük takımlar mazeretlere sığınmaz. Artık öğrendik demekle bu iş olmaz" ifadelerini kullanan bordo- mavili çalıştırıcı şöyle devam etti: "Hafta içinde size rakibe saygı duymanız gerektiğini söylemiştim. Bu sonuçtan memnun kaldınız mı?"

    SÜREKLİ ÇALIŞACAĞIZ

    Büyük takım olmanın gereği olarak her maça 3 puan için çıkmaları gerektiğini dile getiren Karaman, "Derbiyi kazandıktan sonra gerisini getiremezsek bir önemi kalmıyor. Böyle bir yenilginin izahı yok. Artık öğrendik demekle de bu işler olmuyor. Demek ki daha öğrenecek çok şeyimiz varmış. olun" ifadesini kullandı. Tecrübeli hoca, son olarak idman temposunu ağırlaştıracağı sinyalini verip "Kazanmak için her zaman daha fazla çalışmamız gerek, bunu tekrar tekrar söyleyeceğiz" dedi.

    (Fotomaç)

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