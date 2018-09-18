    19 Eylül 2018, Çarşamba

    TRABZONSPOR

    Trabzonspor'da Göztepe maçının hazırlıkları

    Trabzonsporda Göztepe maçının hazırlıkları
    TRABZONSPOR
    Giriş Tarihi: 18.09.2018

    'in 6'ncı haftasında sahasında ile karşılaşacak olan , Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına ardından ara vermeden başladı.

    'nde yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda yenileme çalışmaları yapıldı. 1 saat süren antrenman öncesinde teknik direktör Karaman, yaklaşık 10 dakika saha ortasında oyuncularla toplantı gerçekleştirdi. Antrenmana izinli olan Kamil Ahmet katılmazken, Hosseini ise takımdan ayrı çalıştı.

    Bordo-Mavili ekip, yarın saat 10.30'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    TRABZONSPOR HABERLERİ
    Fenerbahçe ve Trabzonspor PFDKda Fenerbahçe ve Trabzonspor PFDK'da
    Milli aralar Trabzonspora yaramıyor Milli aralar Trabzonspor'a yaramıyor
    Trabzonspor ilk 4’e hasret kaldı Trabzonspor ilk 4’e hasret kaldı
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör