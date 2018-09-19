    20 Eylül 2018, Perşembe

    TRABZONSPOR

    Trabzonspor'un antrenmanında moral bozan sakatlık

    Trabzonsporda moral bozan sakatlık
    TRABZONSPOR
    Giriş Tarihi: 19.09.2018

    'in 6'ncı haftasında sahasında Göztepe ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bugün saat 10.50'de yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Antrenmanda sakatlık yaşayan sol bek oyuncusu Luis Ibanez, çalışmayı yarıda bıraktı.

    'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda pas varyasyonlarının ardından dar alanda oyun oynandı. Son bölümde ise şut çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç yapıldı. Tüm oyuncuların yer aldığı antrenmanda Kamil Ahmet Çörekçi ile Majed Hosseini takımdan ayrı koşu yaptı.

    ANTRENMAN 20 DAKİKA GEÇ BAŞLADI

    Bu arada Trabzonspor'da saat 10.30'da gerçekleştirilmesi planlanan antrenman, 20 dakika gecikmeli başladı. Antrenman öncesi teknik direktör Ünal Karaman'ın futbolcularla özel bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenilirken, bu görüşmenin sonrasında futbolcular saat 10.50'de antrenman sahasına gelerek çalışmalara başladı.

    IBANEZ DEVAM EDEMEDI

    Antrenmanın son bölümünde yarı sahada oynanan çift kale maç sırasında sol bek oyuncusu Luis Ibanez, girdiği ikili mücadelede sol ayağından sakatlık yaşadı. Saha kenarında bir süre tedavisi gerçekleştirilen Arjantinli oyuncu, antrenmanı tamamlayamadı ve ayağı buzla sarılı şekilde soyunma odasına gitti.

    Bordo-Mavili ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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