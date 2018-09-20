Fırtınada geçen sezon endişesi

21 Eylül 2018, Cuma
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Bu sezonda da benzer tablo
Bordo-mavililer bu sezonda da benzer bir tablo ile karşı karşıya kalmış durumda. Ekonomik sıkıntılara rağmen, kadrosunda bulundurduğu yıldız isimlerin yanına mütevazi bütçelerle transferler yapan Trabzonspor, sezona 2-0'lık Başakşehir mağlubiyetiyle başladı. Evinde ise Sivasspor'u 3-1'le geçen bordo-mavililer deplasmanda ise Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı. Sahasında geçtiğimiz sezonun şampiyonu Galatasaray'ı 4-0 yenerek flaş bir skora imza atan Trabzonspor, beklentileri yukarı çekerken, Alanyaspor deplasmanında aldığı 1-0'lık mağlubiyet ise geçtiğimiz sezonun endişesine yol açtı. Bordo-mavililer ilk 5 haftada 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde ederek 7 puan topladı.
Karaman endişeyi dağıtmakta kararlı
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, bordo-mavili takımın geçtiğimiz sezon yaşadığı tablonun bir benzerini bu sezon da yaşama endişesi üzerine harekete geçti. Bu yönde oluşturulmak istenilen havayı dağıtmakta kararlı olan tecrübeli teknik adam, oyuncularıyla sık sık bir araya gelerek toplantılar yapıyor. Karamsar havayı Göztepe ile oynanacak maçı kazanarak dağıtmayı planlayan Karaman, bütün oyuncularından daha çok sorumluluk almalarını istedi.
Fırtına'da geçen sezon endişesi
Giriş Tarihi: 20.09.2018
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, bordo-mavili takımın geçtiğimiz sezon yaşadığı endişenin izlerini takım üzerinden silmeye çalışıyor. Sık sık oyuncularıyla bir araya gelen deneyimli teknik adam, karamsar havayı Göztepe galibiyetiyle dağıtmayı amaçlıyor.
Spor Toto Süper Ligin 6. haftasında sahasında Göztepe'yi konuk edecek olan Trabzonspor'un, ilk 5 haftada aldığı sonuçlar geçtiğimiz sezonu hatırlatması endişeye yol açtı. Bordo-mavili takım, geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı güçlü isimlerle sezona 2-1'lik Konyaspor galibiyetiyle büyük umutlarla başlamış, deplasmanda ise Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalarak gelecek adına umut vermişti. Bu maçın ardından yine deplasmana çıkan Karadeniz ekibi, Göztepe'ye 3-2 mağlup olmuş evinde ise Gençlerbirliği'ni 3-1 ile geçerek, deplasmanda Başakşehir ile 2-2 berabere kalmıştı. Trabzonspor, bu maçın ardından sahasında 3-0 önde getirdiği Alanyaspor maçını ise 4-3 kaybetti. Söz konusu haftalarda 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 8 puan topladı.
Bu sezonda da benzer tablo
Bordo-mavililer bu sezonda da benzer bir tablo ile karşı karşıya kalmış durumda. Ekonomik sıkıntılara rağmen, kadrosunda bulundurduğu yıldız isimlerin yanına mütevazi bütçelerle transferler yapan Trabzonspor, sezona 2-0'lık Başakşehir mağlubiyetiyle başladı. Evinde ise Sivasspor'u 3-1'le geçen bordo-mavililer deplasmanda ise Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı. Sahasında geçtiğimiz sezonun şampiyonu Galatasaray'ı 4-0 yenerek flaş bir skora imza atan Trabzonspor, beklentileri yukarı çekerken, Alanyaspor deplasmanında aldığı 1-0'lık mağlubiyet ise geçtiğimiz sezonun endişesine yol açtı. Bordo-mavililer ilk 5 haftada 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde ederek 7 puan topladı.
Karaman endişeyi dağıtmakta kararlı
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, bordo-mavili takımın geçtiğimiz sezon yaşadığı tablonun bir benzerini bu sezon da yaşama endişesi üzerine harekete geçti. Bu yönde oluşturulmak istenilen havayı dağıtmakta kararlı olan tecrübeli teknik adam, oyuncularıyla sık sık bir araya gelerek toplantılar yapıyor. Karamsar havayı Göztepe ile oynanacak maçı kazanarak dağıtmayı planlayan Karaman, bütün oyuncularından daha çok sorumluluk almalarını istedi.
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