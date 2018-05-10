Trabzonspor ilk 4e hasret

Şampiyonluk parolasıyla başladığı 2017-18 sezonunda kalan 2 haftada 5’incilik mücadelesi verecek olan Trabzonspor, son 4 sezonda da Süper Lig’de sıralamada ilk 4 içerisinde yer alamadı.

Son olarak 2013- 14'ü 53 puanla 4'üncü sırada bitiren bordo-mavililer, 2014-15'i 57 puanla 5'inci, 2015-16'yı 40 puanla 12'nci ve 2016-17'yi ise 51 puanla 6'ncı sırada tamamladı. 1974-75'te Türkiye'nin en üst Ligi olan 1'inci Lig'e ilk çıktığı sezonu 9'uncu tamamlayan ve sonraki 5 sezonda üst üste şampiyon olan Trabzonspor, 43 yıllık Süper Lig tarihinde ikinci kez 4 sezon üst üste ilk 4'e giremedi. Daha önce üst üste 1999-2000, 2000-01, 2001-02 ve 2002-03 sezonlarını ilk 4'e giremeden tamamlayan bordo-mavililer, 43 yıllık Süper Lig tarihinde toplamda 15 sezon ilk 4'ün dışında kaldı.

LİGDE İLK 5 YARIŞI

Şampiyonluk hedefine erken havlu atan, Türkiye Kupası finalinden çıkacak sonuca göre ise Avrupa kupalarına katılma şansı devam eden bordo-mavililer, 5'incilik için 48'er puanlı Demir Grup Sivasspor ve Göztepe ile yarış halinde. Haftayı puansız tamamlayarak ilk 5 yolunda da rakipleriyle farkı açma noktasında önemli kayıp yaşayan Trabzonspor, kalan iki haftada Avrupa yarışını sürdürecek.