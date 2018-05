Rıza Çalımbay: "Kulübü FIFA’ya veren oyunculardan faydalanmaya çalışıyoruz"

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kulüpte bazı oyuncuların kafası karışık olduğunu belirterek, “bazıları kendisine kulüp arıyor, bazıları kulübü FİFA’ya vermiş. Biz de kulübü FİFA’ya veren bu arkadaşlarımızla maç oynayıp onlardan faydalanmaya çalışıyoruz" dedi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde haftalık basın toplantısı düzenledi. Kasımpaşa mağlubiyetini değerlendiren Çalımbay, kalan son iki maçın ligde 5. olmak için final niteliği taşıdığını belirterek, takımda kadro anlamında büyük sıkıntı yaşadıklarını vurguladı."Kadro sıkıntısı yaşıyoruz"Çalımbay, Hubocan ve Okay'ın kırmızı kart görmesinin kendisini üzdüğünün belirterek, "Ne olursa olsun bu şekilde kırmızı kart görmeye hiçbir oyuncumuzun hakkı yok. Bunu kendileriyle yaptığımız toplantıda da söyledim. Takımda yaşanan sıkıntıları kimse bilemiyor ve gündeme dahi getirilmiyor. Bursaspor maçında bizim 9 tane oyuncumuz yok. Başkaları için belki olağandır ama burada ne sorunlar yaşanıyor, ne sıkıntılar yaşanıyor kimse bunu dile getirmiyor. Taraftar nereden bilecek. Taraftar sadece skora bakıyor. Ben buradaki sıkıntıların hepsini önümüzdeki hafta tek tek dökeceğim. Ama şu andaki bizim yaşadığımız sıkıntı çok büyük. Burak, Rodallega sezonu kapattı. Uğur, Kamil Ahmet, Castillo, Hubocan, Okay, Onur yok. Bunlara baktığımızda hemen hemen takımın 11'de yer alan birçok oyuncu var. Genç arkadaşlarımızla kadromuzu yapıp Bursa maçına gideceğiz. Kadro açısından sıkıntılar büyük. Ancak o maçı da almamız gerekiyor" ifadelerini kullandı."Bizi FİFA'ya veren arkadaşlarla hayati maçlar oynuyoruz"Trabzonspor'da göreve başladığında var olan sorunların devam ettiğinin altını çizen Çalımbay, "Esas sorun mevcut oyuncuların kafasının karışık olması, çoğunun kulüp araması ve bazı arkadaşlarımızın kulübü FİFA'ya vermesi ve o arkadaşlarımızla maç oynayıp onlardan faydalanmaya çalışıyoruz. Geçen hafta da ondan önceki hafta da söyledim. Benim söylediğim şey bizim önümüzdeki yılı değil, önümüzdeki yıl her şey yapılabilir, öze dönülebilir, oyuncular alınabilir, bir sürü şey olabilir. Ancak önümüzdeki maçlara camia, yönetim, teknik ekip ve futbolcular olarak odaklanmamız gerekiyor. Ancak biz maalesef o havayı yakalayamadık. Önümüzde kalan 2 maça bu takımı çok iyi motive etmemiz gerekiyor. Futbolcularımız son iki-üç haftadır koptu, hepsinin kafası farklı yerlerde, hepsinin düşüncesi farklı. Hepsinin belki de çoğunun kulüp aramaları ve yaşanan sıkıntılar maalesef takımı kötü şekilde etkiliyor. Ben buraya geldiğimden beri bir kere bile huzur içinde bir çalışma imkanım olmadı. Çünkü sürekli şekilde problemlerle uğraştım. Hep değişik değişik şeyler oldu. Camiadan ricam şu Bursaspor maçını herkesin takımına sahip çıkıp destek vermesi. Şu anda herkes antrenmanını yapıp gidiyor. Ne bir hava, ne bir Avrupa maçına gideceğiz diye birini görmedim. Burada yapılacak tek şey takıma sahip çıkılması. Bursaspor ve sonraki maç için, ondan sonra herkes serbest. Ondan sonra herkes demecini verebilir, futbolcu gönderebilir, futbolcu alabilir. Kalan iki maça çok iyi şekilde takımı motive etmemiz gerekiyor. Bu bir tek Rıza Çalımbay'ın yapacağı bir şey değil" şeklinde konuştu."Trabzonspor bu kadar soruna rağmen iyi ayakta kalmış"Sezon sonu sözleşmesinin sona ereceğini belirten Çalımbay, "Ben mukavelemin sonuna kadar buradayım, bittiği zaman zaten yokum. Onun için yönetim rahat, önü açık, istediği her şeyi yapabilir ben de öyle. Tek şey burada saydığım sorunlar içinde en önemlisi son iki maç şu takıma el birliği ile sahip çıkması. Herkesin takıma moral vermesi ve sonra kulübün önüne bakması gerekiyor. Trabzon'a geldiğimden beri şunu gördüm, bu kadar sorun içinde Trabzon yine iyi ayakta kalmış. Ben buraya geldiğimden beri en çok uğraştığım şey sorun. Mesela benden önceki çalışan arkadaşlarımıza baktığımız zaman benim dışımda transfer yapmayan olduğunu sanmıyorum. Hepsi transfer yapmış, biz bir tek Novak'ı aldık o da Mas ile takas gibi bir şey oldu. Tek istediğim oyuncu arkadaşlarımızın maddi açıdan sorunlarının halledilmesiydi. Kimseden kendimle ilgili destek istemiyorum. Bugüne kadar da olmadı. Elimizdeki tek şey bu bunun da gitmemesi için eksik de olsak elimizden geleni yapmamız gerekiyor bunun için camianın da takıma net bir şekilde sahip çıkması gerekiyor" açıklamasını yaptı."Kendimle ilgili hiç konuşmadık"Deneyimli teknik direktör, yönetim ile kendisiyle ilgili hiç konuşmadığını belirterek, "Yönetimden şu ana kadar öyle bir şey zaten konuşmadık. Bu maçlardan dolayı gündeme gelmemesi gerekiyordu gelse de bir an önce gelmesi gerekiyordu ama öyle bir şey yok. Ben sadece mukavelemin bittiğini söylüyorum. Ben yazılan çizilene aldırdığım yok, tek düşüncem maçları bitirip mukavelem bitiyor, onların bende benim de onlarda bir hakkım yok" ifadelerini kullandı."Avrupa'ya gidemesek de ligi 5. bitirmeliyiz"Tecrübeli çalıştırıcı, Avrupa'ya gidememeleri durumunda bile ligi 5. Sırada bitirmeleri gerektiğini belirterek, "Ziraat Türkiye Kupası'ndan çıkacak sonuca bakmaksızın bizim ligi 5. sırada bitirmemiz gerekiyor. Trabzonspor Avrupa'ya gitse de gitmese de 5. bitirmeli. Bizim Bursaspor maçına çok arzulu ve istekli çıkmamız gerekiyor. Bu bir tek teknik direktörle olacak bir şey" diye konuştu."Herkesin gelecek yılı konuşması takımı olumsuz etkiledi"Trabzonspor'da genel kuruldan sonra herkesin önümüzdeki yılla ilgili konuştuğunu ve bunun da takıma olumsuz yansıdığını söyleyen Çalımbay, şöyle konuştu:"Herkes genel kuruldan sonra önümüzdeki yılla ilgili konuştu. En çok konuşulan şeylerden birisi de pahalı oyuncuların tutulmayacağı. Başkan futbolcu arkadaşlara konuştu. O konuşma o kadar etkili oldu ki arkadaşlar maça bambaşka bir şekilde çıktı, kendilerine geldiler. Ancak anlatmasına rağmen birkaç tane arkadaşımız kulübümüzü FİFA'ya verdi. Biz o arkadaşlarımızla yolumuza devam edip hayati maçlar oynuyoruz. Taraftara bir şey diyemezsiniz, çünkü burada ne olup bittiğini neler yaşandığını bilemez. Taraftar gelir maçını seyreder desteğini verir. Zaten eksiğiz, sıkıntılıyız, buna kimse bakmayacak ters şeyler olduğunda başka şeylere bakılacak.""Kendime üzülüyorum"Kendisi ile ilgili yaşananlara üzüldüğünü belirten Çalımbay, "Rıza Çalımbay'a üzülüyorum. Örneğin Gençlerbirliği maçında penaltı kaçtı, niye Sosa atmadı dendi. Son maça bakıyorsun pozisyon yok mu, atacağın bir sürü pozisyon var ama kaçıyor. Yemememiz gereken pozisyonlar var yiyorsun. İstediğin kadar anlat buna yapacağın bir şey yok. Biz burada ekip olarak her şeyimizi verdik. Vicdanen rahatız. Bir tane dahi oyuncu aldırmadan devam ettik. Trabzonspor'un yaşadığı en büyük sıkıntıları kendi sahasında yaşamış. Atak oynadığın zaman defansının daha sağlam olması gerekiyor. Benim istediğim şeylerden birisi çok çabuk bir stoperdi. Ancak sene başındaki sıkıntılardan dolayı devam etti ve rapor vermemize rağmen oyuncu alamadık. Alamama nedeni maddi sebeplerdendi" değerlendirmesini yaptı."Elimizden gelenin en iyisini yaptık"Rıza Çalımbay, Trabzonspor'da ellerinden gelen bütün gayreti göstererek, çalıştıklarını söyleyerek, "Bu kadro benden önce de aynı kadroydu. Bu kadroyla devam ettik. Biz takım iyi olmadığı için geldik ve geldikten sonra 40 puan alarak iyi şeyler yaptığımıza inanıyoruz. Benim en çok üzüldüğüm şey oyuncuların kulübü FİFA'ya vermesi ki haklılar, onlarla mücadele etmek. Ancak arkadaşlarımız kendilerini düşündüğü kadar kulübü de düşünmesi gerekiyor" şeklinde konuştu."Diğer genç oyuncuların da önünü açmaya çalışıyoruz"Bursaspor maçında genç oyunculara şans verebileceklerini dile getiren Çalımbay, "Biz genç arkadaşlarımızı yalandan almadık. Benim merak ettiğim arkadaşlarım vardı. Örneğin Sefa Akgün, net bir şekilde görmek istiyordum. Bu maçta oynatmaya çalışacağız ama bu maç final gibi bir maç. Bu maçı da arkadaşlarımıza yığmak yanlış olur. Altyapıdan gelen arkadaşlar için elimizden geleni yapıyoruz. Bizden önce Abdülkadir'in oynadığı maçlara bakın bir de bizden sonraki maçlara bakın. Bizden önce 2-3 maçı var bizde her maç oynadı hemen hemen. Biz diğer arkadaşlarımızın önünü de açtık, iyi şeyler yapacaklarına inanıyorum. Yusuf ve Abdülkadir ile diğer arkadaşlarımızın çok daha başarılı olacağına inanıyorum. Ama devamlı oynamaları gerektiğini düşünüyorum" dedi.