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    10 Mayıs 2018, Perşembe

    TRABZONSPOR

    Trabzonspor'da hedef Avrupa

    Fırtınada hedef Avrupa
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 10.05.2018 Giriş Tarihi: 09.05.2018

    Futbol Şube Sorumlusu Şahin, “Eksik futbolcularımızın fazlalığına rağmen kalan 2 maçımızı kazanmak ve Avrupa Ligi’ne gitmek istiyoruz” dedi

    Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, eksik oyuncuların fazla olmasına karşın ligde kalan son 2 maçı Avrupa kupalarına katılma hedefi yolunda kazanmak istediklerini söyledi. Şahin, "Sakat ve cezalı futbolcular konusunda bir şansızlık yaşıyoruz. Ama , zorlukların üstesinden gelecek bir takımdır. Ligde 5. sıradayız ve Avrupa'ya katılma yolunda en güçlü adaylardan biriyiz" ifadesini kullandı.

    BUNU HAK EDİYORUZ

    Karadeniz ekibinin Avrupa'da önemli başarılar elde etmiş bir kulüp olduğunu dile getiren Şahin, "Trabzonspor, geçmişinde aldığı sonuçlarla, camia olarak her zaman Avrupa'da yer almayı hak eden bir takımdır. Bu sezon sonunda Avrupa'da olmak, prestij açısından, daha iyi hamleler yapmak açısından da önemli olacak. Son yıllarda eksiklik duyduğumuz Avrupa'da gelecek yıl olmak istiyoruz" diye konuştu.

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