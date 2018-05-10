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    10 Mayıs 2018, Perşembe

    TRABZONSPOR

    Trabzonspor'da Ogenyi Onazi de sakatlandı!

    Trabzonsporda bir skatlık şoku daha!
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 10.05.2018 Giriş Tarihi: 10.05.2018

    onspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 13 Mayıs Pazar günü Bursaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, sakatlıkları süren , Kamil Ahmet Çörekçi, Uğur Demirok ve Fabian Castillo'nun yanı sıra Burak Yılmaz ile Hugo katılmadı.

    Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda dar alanda pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç yaptı.

    Onazi de sakatlandı

    Son haftalarda kart cezası ve sakatlıklar nedeniyle eksik oyuncu sıkıntısı yaşayan bordo-mavililerde, de sakatlandı.

    Çift kale maçta rakibi ile girdiği mücadelede yerde kalan ve tedavisi yapıldıktan sonra oyuna dönen Nijeryalı oyuncu, ağrıları devam edince antrenmanı tamamlayamadı. Sağ arka adalesini tutarak sahadan çıkan oyuncu soyunma odasına gitti. Bu futbolcunun durumunun ciddi gözükmediği öğrenildi.

    , yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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