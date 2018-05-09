09 Mayıs 2018, Çarşamba
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TRABZONSPOR'UN GÖZÜ DİYARBAKIR'DA
Bordo-mavililerin Spor Toto Süper Lig'i 5. sırada bitirmesi Avrupa kupalarına katılmasının en önemli adımlarından biri olacak, ancak bordo-mavililere bu sonuç yetmeyecek. Trabzonspor'un Avrupa kupalarında olup olmayacağı ise 10 Mayıs Perşembe günü Fenerbahçe ile Teleset Mobilya Akhisarspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final maçı sonrası netlik kazanacak. Fenerbahçe'nin kupayı alması halinde Trabzonspor'un sezon sonunda Avrupa kupalarına katılmasının yolu açılacak. Teleset Mobilya Akhisarspor'un kupaya uzanması halinde ise Trabzonspor ligi 5. sırada bitirse bile Avrupa kupalarına katılamayacak.
YABANCILAR DA DİKEN ÜSTÜNDE
Bu sezon önemli bonservis ücretleri karşılığı transfer ettiği yabancı oyuncularından arzuladığı verimi alamayan Trabzonspor'da yabancı oyuncular da diken üstünde bulunuyor. Sezon sonu sözleşmeleri sona erecek olan N'Doye ve Durica ile yollarını ayrılmasına kesin gözüyle bakılan bordo-mavililerde, bu iki isme yeni isimler eklenme olasılığı oldukça yüksek. Kadrosunda 12 yabancı oyuncu bulunduran Trabzonspor, beklediği verimi alamadığı ve maliyetleri yüksek olan oyuncularla ilgili sezon sonu karşılıklı görüşerek yol haritası belirleyecek. Bordo-mavili yönetimin, bazı isimleri ise yapılacak olan görüşmelerin ardından kadroda tutması bekleniyor. Elindeki yabancı oyuncu sayısını kademeli olarak aşağıya çekmeyi hedefleyen Karadeniz ekibi, önümüzdeki sezondan itibaren yerli oyunculara ağırlık vermeyi planlıyor.
Trabzonspor diken üstünde
Giriş Tarihi: 09.05.2018
Yaşanan yönetim değişikliğinin ardından yapılanmaya giden Trabzonspor, gelecek sezon Avrupa kupalarında olma adına tüm imkanlarını seferber ederken, son iki haftaya ise diken üstünde giriyor.
Spor Toto Süper Lig'e büyük umutlarla başlamasına rağmen yaşanan teknik adam ve yönetim değişiklikleriyle hedeflerinin gerisinde kalan Trabzonspor, ligin bitimine iki hafta kala Avrupa kupasına katılma hedefini gerçekleştirmek istiyor. 32. haftada sahasında puan kaybetmesiyle önemli bir avantajı yitirse de sıralamadaki yerini koruyan Karadeniz ekibi, elinde kalan tek hedefi gerçekleştirmek için tüm imkanlarını seferber ederken, son haftalara ise diken üstünde giriyor. 48 puanlı Göztepe ve Demir Grup Sivasspor, 49 puanlı Trabzonspor'un ensesinde yer alıyor.
TRABZONSPOR'UN GÖZÜ DİYARBAKIR'DA
Bordo-mavililerin Spor Toto Süper Lig'i 5. sırada bitirmesi Avrupa kupalarına katılmasının en önemli adımlarından biri olacak, ancak bordo-mavililere bu sonuç yetmeyecek. Trabzonspor'un Avrupa kupalarında olup olmayacağı ise 10 Mayıs Perşembe günü Fenerbahçe ile Teleset Mobilya Akhisarspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final maçı sonrası netlik kazanacak. Fenerbahçe'nin kupayı alması halinde Trabzonspor'un sezon sonunda Avrupa kupalarına katılmasının yolu açılacak. Teleset Mobilya Akhisarspor'un kupaya uzanması halinde ise Trabzonspor ligi 5. sırada bitirse bile Avrupa kupalarına katılamayacak.
YABANCILAR DA DİKEN ÜSTÜNDE
Bu sezon önemli bonservis ücretleri karşılığı transfer ettiği yabancı oyuncularından arzuladığı verimi alamayan Trabzonspor'da yabancı oyuncular da diken üstünde bulunuyor. Sezon sonu sözleşmeleri sona erecek olan N'Doye ve Durica ile yollarını ayrılmasına kesin gözüyle bakılan bordo-mavililerde, bu iki isme yeni isimler eklenme olasılığı oldukça yüksek. Kadrosunda 12 yabancı oyuncu bulunduran Trabzonspor, beklediği verimi alamadığı ve maliyetleri yüksek olan oyuncularla ilgili sezon sonu karşılıklı görüşerek yol haritası belirleyecek. Bordo-mavili yönetimin, bazı isimleri ise yapılacak olan görüşmelerin ardından kadroda tutması bekleniyor. Elindeki yabancı oyuncu sayısını kademeli olarak aşağıya çekmeyi hedefleyen Karadeniz ekibi, önümüzdeki sezondan itibaren yerli oyunculara ağırlık vermeyi planlıyor.
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