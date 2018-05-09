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    09 Mayıs 2018, Çarşamba

    TRABZONSPOR

    Trabzonspor'da forvet sıkıntısı

    Trabzonsporda forvet sıkıntısı
    TRABZONSPOR
    Giriş Tarihi: 09.05.2018

    'da Bursaspor maçı öncesi forvet hattında sıkıntı yaşanıyor. Fıtık ameliyatı için Almanya'ya giden 'ın ardından Hugo 'nın da kasığında yırtık tespit edildiği belirtildi.

    Bugün yapılan antrenmana katılmayan 'nın Bursaspor maçında forma giyemeyeceği kaydedildi. Bordo-mavililerde Burak ve Rodallega'nın yokluğunda forvet hattında tek alternatif Dame N'Doye kaldı.

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