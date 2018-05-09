Trabzonsporda forvet sıkıntısı

09 Mayıs 2018, Çarşamba
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Trabzonspor'da forvet sıkıntısı
Giriş Tarihi: 09.05.2018
Trabzonspor'da Bursaspor maçı öncesi forvet hattında sıkıntı yaşanıyor. Fıtık ameliyatı için Almanya'ya giden Burak Yılmaz'ın ardından Hugo Rodallega'nın da kasığında yırtık tespit edildiği belirtildi.
Bugün yapılan antrenmana katılmayan Rodallega'nın Bursaspor maçında forma giyemeyeceği kaydedildi. Bordo-mavililerde Burak ve Rodallega'nın yokluğunda forvet hattında tek alternatif Dame N'Doye kaldı.
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