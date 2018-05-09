Büyük Trabzonspor vakti

Ağaoğlu: Şimdi birlik ve dayanışma içinde, yeniden Büyük Trabzonspor’u kurma zamanıdır

Başkan Ahmet Ağaoğlu, kulüp dergisinde yer alan yazısında Trabzonspor'un geleceğini şekillendirecek yeni bir dönemecin eşiğinde olduklarını belirtti. Ağaoğlu, "Adaylığımı koyarken en büyük vaadim; umut tüccarlığı yapmamak, kimsenin hayalleriyle oynamamaktı. Çünkü açık söylemek gerekirse; hayal kırıklığına uğraya uğraya, hayal kurmayı unutan bir camia haline gelmemizden korkuyorum" dedi.

Gerek ekonomik, gerek idari nedenlerden dolayı son dönemde Trabzonspor'un hareket alanının oldukça daraldığını anlatan Ağaoğlu, şöyle devam etti: "Mevcut potansiyelimizi hareket geçirebilmek için; İnançlı, kararlı ve sabırlı bir biçimde yürümek, birlik ve beraberlik için her zamankinden daha fazla çalışmak gerekiyor. Coğrafyamıza mal olmuş ne güzel bir sözdür; biz Karadenizliler 'umudun bittiği yerde inat başlar' deriz. Artık sırtını Trabzonspor'un içinde bulunduğu gerçekliğe yaslamayan boş umutlar, uçuk sözler, hayalci vaatler dönemi sona erdi. Şimdi inat edip, sabır gösterip, birlik ve dayanışma içinde, yeniden Büyük Trabzonspor'u kurma zamanıdır."