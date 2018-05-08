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Trabzonspor, Bursaspor maçının hazırlıklarına başladı
Güncelleme Tarihi: 08.05.2018 Giriş Tarihi: 08.05.2018
Trabzonspor, iki günlük iznin ardından Spor Toto Süper Lig'in 33’üncü haftasında Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün saat 17.00'de yaptığı antrenmanla başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınmanın ardından maç yüklemesi yapıldı, son bölümde ise yarı sahada çift kale maç oynandı. Antrenmana sakatlıkları bulunan Onur, Kamil Ahmet, Uğur ve Castillo'nun yanı sıra Burak, Rodallega ve genç kaleci Arda katılmadı.
Bordo mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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