Trabzonspor istediğini alamadı

Karadeniz ekibi, yeni stadyumu Medical Park’ta oynadığı 25 maçta 11 galibiyet, 5 beraberlik aldı ve 9 kez kaybederek taraftarını üzdü

Bordo-mavililer 41 bin 461 koltuk kapasiteli yeni stadyumunda istediği sonuçları alamadı. Medical Park'ta ilk maçını 2016-17'de 19. haftada Gaziantepspor ile oynayan ve 4-0 kazanan Fırtına bugüne kadar Süper Lig'de 25 maça çıktı. Bu periyotta 11 galibiyet, 5 beraberlik alan ve 9 kez kaybeden Karadeniz temsilcisi attığı 42 gole karşılık 37 gol yedi. Trabzonspor evinde 33 puan toplarken; 37 puan da kaybetti.

UNUTULMAZ MAÇLAR

Karadeniz ekibi, yeni stadyumu Medical Park'ta unutulmaz maçlara imza attı. Bordo-mavililer, 2016-17 sezonunda Beşiktaş'ı ağırladığı Akyazı'da, bir kez öne geçtiği derbide siyah-beyazlılara 4-3 mağlup olurken, bu sezon ise 3-0 önde olduğu Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasını da 4-3 kaybetti. Teleset Mobilya Akhisarspor'a 6-1 mağlup olan Trabzonspor son oynadığı Kasımpaşa mücadelesini de 5-2 kaybetti.

SADECE GALATASARAY'I YENEBİLDİ

Bordo-mavililer, Medical Park'ta İstanbul takımlarından sadece G.Saray'ı yendi. Karadeniz ekibi 8 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik aldı ve 4 mağlubiyet yaşadı. Fırtına, Cimbom ile evinde oynadığı 2 maçta 2-0 ve 2-1'lık skorlar aldı. Beşiktaş'a 4-3 ve 2-0 mağlup oldu. F.Bahçe ile 1-1 kaldı. Başakşehir karşısında 0-0 ve 1-0'lık sonuçlar alırken, Kasımpaşa'ya 5-2 yenildi.

EN ÇOK GOL YİYEN 3. TAKIM

Trabzonspor bu sezon evinde oynadığı maçlarda ligin en çok goly iyen 3 takımdan biri durumunda. Ligde küme düşmeyi garantileyen ve ligin sonuna demir atan Karabükspor iç sahada 34 gol yerken, 12'nci sırada bulunan Kasımpaşa ve Fırtına'nın kalelerinde gördüğü gol sayısı ise 28. Trabzonspor, geçen sezon evinde oynadığı 17 maç sonunda kalesinde toplam 18g ol görmüş ve iç saha performansını 23 puanla 12'nci sırada tamamlamıştı.

7 GOLLÜLERİN 1'İNİ KAZANDI

Fırtına, evinde oynadığı 7 gollü maçların birini kazandı. Sadece Osmanlıspor'u 4-3 yenerken; Beşiktaş'a ve Alanyaspor'a 4-3,

Teleset Mobilya Akhisarspor'a 6-1 ve son maçta Kasımpaşa'şa 5-2 mağlup oldu.

AĞIR BİR KAYIP OLDU

Devre arasında bordo- mavili kulübe gelen Novak, Kasımpaşa maçında fileleri iki kez sarsarak toplamda 3 gole ulaşmıştı. Çek savunma oyuncusu, "Çok ağır bir yenilgi yaşadık ve moralimiz gerçekten de bozuldu" dedi.