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Trabzonspor kazanmayı unuttu
Güncelleme Tarihi: 08.05.2018 Giriş Tarihi: 07.05.2018
Trabzonspor, ligde oynadığı son 38 lig maçından sadece 13’ünü kazandı
Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak aldığı sonuçlarla taraftarını üzen Trabzonspor bu sezon kendi evinde kalesinde en çok gol gören 3 takımdan birisi. Ayrıca bordo-mavili takım ligde oynadığı son 38 lig maçından da sadece 13'ünü kazandı. Trabzonspor, Süper Lig'de oynadığı son 38 karşılaşmadan sadece 13'ünü galibiyetle kapattı. 14 beraberlik elde eden Karadeniz ekibi ayrıca 11 de yenilgi yaşadı. Trabzonspor, oynadığı 38 maçın 20'sini iç sahada oynarken bu karşılaşmalarda 8'er galibiyet ve mağlubiyet aldı. Ayrıca Karadeniz temsilcisi 4 karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı. Bordo mavililer deplasmanda çıktığı 18 karşılaşmada ise 10 beraberlik, 5 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı.
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