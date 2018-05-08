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    08 Mayıs 2018, Salı

    TRABZONSPOR

    Trabzonspor kazanmayı unuttu

    Fırtına kazanmayı unuttu
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 08.05.2018 Giriş Tarihi: 07.05.2018

    , ligde oynadığı son 38 lig maçından sadece 13’ünü kazandı

    Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak aldığı sonuçlarla taraftarını üzen bu sezon kendi evinde kalesinde en çok gol gören 3 takımdan birisi. Ayrıca bordo-mavili takım ligde oynadığı son 38 lig maçından da sadece 13'ünü kazandı. Trabzonspor, Süper Lig'de oynadığı son 38 karşılaşmadan sadece 13'ünü galibiyetle kapattı. 14 beraberlik elde eden Karadeniz ekibi ayrıca 11 de yenilgi yaşadı. Trabzonspor, oynadığı 38 maçın 20'sini iç sahada oynarken bu karşılaşmalarda 8'er galibiyet ve mağlubiyet aldı. Ayrıca Karadeniz temsilcisi 4 karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı. Bordo mavililer deplasmanda çıktığı 18 karşılaşmada ise 10 beraberlik, 5 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı.

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