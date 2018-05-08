Uğurcana özel terapi

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Uğurcan'a özel terapi
Güncelleme Tarihi: 08.05.2018 Giriş Tarihi: 07.05.2018
Onur’un sakatlanmasından sonra kaleye geçen ve 3 maçta kalesinde 8 gol gören Uğurcan, son Kasımpaşa sınavında defans hatalarının kurbanı oldu.
Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın sahip çıkarak bir görüşme yaptığı Uğurcan'ın moralinin yükselmesi için yoğun çaba harcanıyor.
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