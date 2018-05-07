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Trabzonspor defansında kara delik
Güncelleme Tarihi: 07.05.2018 Giriş Tarihi: 06.05.2018
Kasımpaşa’dan evinde 5 gol yiyen bordo-mavili takımın kalesinde gördüğü gol sayısı 50’ye yükseldi. Fırtına, Süper Lig’de 11 takımdan fazla gol yedi
Trabzonspor savunmadaki krizi bir türlü çözemedi. Kasımpaşa'ya sahasında 5-2 mağlup olan bordo- mavililer, ligin en çok gol yiyen 6 takımı arasında yer alıyor. 32 maçta kalesinde 50 gol gören Fırtına, 11 takımdan fazla gol yedi. Puan cetvelindeki ilk 10 takım arasında Kasımpaşa'dan (54 gol) sonra en çok gol yiyen takım Trabzonspor. Bu sezon ligde oynadığı 32 maçta attığı 57 gol ile Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan sonra Başakşehir ile birlikte ligin en golcü takımlarından biri olan Karadeniz ekibinin yarışta gerilerde kalmasında savunmadaki kötü performansı önemli rol oynadı.
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