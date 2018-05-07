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    07 Mayıs 2018, Pazartesi

    TRABZONSPOR

    Trabzonspor defansında kara delik

    Defansta kara delik
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 07.05.2018 Giriş Tarihi: 06.05.2018

    Kasımpaşa’dan evinde 5 gol yiyen bordo-mavili takımın kalesinde gördüğü gol sayısı 50’ye yükseldi. Fırtına, Süper Lig’de 11 takımdan fazla gol yedi

    Trabzonspor savunmadaki krizi bir türlü çözemedi. Kasımpaşa'ya sahasında 5-2 mağlup olan bordo- mavililer, ligin en çok gol yiyen 6 takımı arasında yer alıyor. 32 maçta kalesinde 50 gol gören Fırtına, 11 takımdan fazla gol yedi. Puan cetvelindeki ilk 10 takım arasında Kasımpaşa'dan (54 gol) sonra en çok gol yiyen takım . Bu sezon ligde oynadığı 32 maçta attığı 57 gol ile Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan sonra Başakşehir ile birlikte ligin en golcü takımlarından biri olan Karadeniz ekibinin yarışta gerilerde kalmasında savunmadaki kötü performansı önemli rol oynadı.

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