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Trabzonspor'dan İstanbul'a 20 puan
Güncelleme Tarihi: 07.05.2018 Giriş Tarihi: 06.05.2018
Fırtına, Süper Lig’de bu sezon İstanbul takımları ile oynadığı maçlarda 20 puan kaybetti.
Bordo-mavililer; Beşiktaş, Başakşehir, Kasımpaşa, Fenerbahçe ve Galatasaray ile yaptığı 10 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Karadeniz ekibi, söz konusu maçlarda 20 puanlık kayıp yaşadı.
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