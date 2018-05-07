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    07 Mayıs 2018, Pazartesi

    TRABZONSPOR

    Trabzonspor'dan İstanbul'a 20 puan

    Fırtınadan İstanbula 20 puan
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 07.05.2018 Giriş Tarihi: 06.05.2018

    Fırtına, Süper Lig’de bu sezon İstanbul takımları ile oynadığı maçlarda 20 puan kaybetti.

    Bordo-mavililer; Beşiktaş, Başakşehir, Kasımpaşa, Fenerbahçe ve Galatasaray ile yaptığı 10 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Karadeniz ekibi, söz konusu maçlarda 20 puanlık kayıp yaşadı.

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