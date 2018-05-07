Trabzonsporda Avrupa tehlikesi

Göztepe bugün kazanırsa Trabzonspor 6. sıraya gerileyecek. Avrupa kupalarına katılmak isteyen Fırtına, son 2 haftada Bursaspor ve Karabük’ü yenip, bekleyecek

Son haftalarda düşüşe geçen Trabzonspor, Kasımpaşa karşısında aldığı mağlubiyetle ligi Avrupa kupalarına katılacak bir noktada tamamlama iddiasını da zora soktu. Bordomavililer 49 puanla hala 5. sırada yer alıyor. Ancak 47 puandaki Göztepe bu akşam sahasında Yeni Malatyaspor'u yenerse, Trabzonspor'un üstüne çıkacak. Avrupa kupalarına katılabilmesi için ligi en azından 5. bitirmesi gereken Fırtına, son iki haftada Bursaspor deplasmanına gidecek, ardından ligden düşen Karabükspor'u konuk edecek. Hedef iki maçı da kazanıp, ligi 5. bitirmek. Göztepe ve Sivasspor'un alacağı sonuçlar da sıralamada belirleyici olacak.

Bordo-mavili takım, ligde oynadığı son 4 maçta sadece 1 kez kazanabildi. 2 mağlubiyet, 1 beraberlikle 8 puan yitirip, 5.'lik şansını da tehlikeye attı.