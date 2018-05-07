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    07 Mayıs 2018, Pazartesi

    TRABZONSPOR

    Trabzonspor'da Avrupa tehlikesi

    Trabzonsporda Avrupa tehlikesi
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 07.05.2018 Giriş Tarihi: 06.05.2018

    Göztepe bugün kazanırsa 6. sıraya gerileyecek. Avrupa kupalarına katılmak isteyen Fırtına, son 2 haftada Bursaspor ve Karabük’ü yenip, bekleyecek

    Son haftalarda düşüşe geçen , Kasımpaşa karşısında aldığı mağlubiyetle ligi Avrupa kupalarına katılacak bir noktada tamamlama iddiasını da zora soktu. Bordomavililer 49 puanla hala 5. sırada yer alıyor. Ancak 47 puandaki Göztepe bu akşam sahasında Yeni Malatyaspor'u yenerse, Trabzonspor'un üstüne çıkacak. Avrupa kupalarına katılabilmesi için ligi en azından 5. bitirmesi gereken Fırtına, son iki haftada Bursaspor deplasmanına gidecek, ardından ligden düşen Karabükspor'u konuk edecek. Hedef iki maçı da kazanıp, ligi 5. bitirmek. Göztepe ve Sivasspor'un alacağı sonuçlar da sıralamada belirleyici olacak.

    Bordo-mavili takım, ligde oynadığı son 4 maçta sadece 1 kez kazanabildi. 2 mağlubiyet, 1 beraberlikle 8 puan yitirip, 5.'lik şansını da tehlikeye attı.

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