05 Mayıs 2018, Cumartesi
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Trabzonspor'da Hubocan ile yollar ayrılıyor
Güncelleme Tarihi: 05.05.2018 Giriş Tarihi: 05.05.2018
Slovak stoper Hubocan’la sezon sonunda yolların ayrılacağı iddia edildi.
1.1 milyon euro satın alma opsiyonu ile kiralanan Hubocan'ın istikrarsız performansı, maliyeti ve yaşının (32) etkili olduğu dile getirildi. Tecrübeli oyuncu 32 maçta görev yaptı.
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