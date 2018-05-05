Slovak stoper Hubocan’la sezon sonunda yolların ayrılacağı iddia edildi.

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satın alma opsiyonu ile kiralanan'ın istikrarsız performansı, maliyeti ve yaşının (32) etkili olduğu dile getirildi. Tecrübeli oyuncu 32 maçta görev yaptı.