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    05 Mayıs 2018, Cumartesi

    TRABZONSPOR

    Trabzonspor'da Hubocan ile yollar ayrılıyor

    Hubocan ile yollar ayrılıyor
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 05.05.2018 Giriş Tarihi: 05.05.2018

    Slovak stoper ’la sezon sonunda yolların ayrılacağı iddia edildi.

    1.1 milyon euro satın alma opsiyonu ile kiralanan Hubocan'ın istikrarsız performansı, maliyeti ve yaşının (32) etkili olduğu dile getirildi. Tecrübeli oyuncu 32 maçta görev yaptı.

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