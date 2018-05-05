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    05 Mayıs 2018, Cumartesi

    TRABZONSPOR

    Trabzonspor'da Okay Yokuşlu ve Tomas Hubocan kırmızı kart gördüler

    Trabzonspora iki şok birden
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 05.05.2018 Giriş Tarihi: 05.05.2018

    Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor, evinde Kasımpaşa'yı ağırlıyor

    Mücadelenin 77. dakikasında Okay Yokuşlu, direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 87. dakikada ise Hubocan, kırmızı kart görerek takımını 9 kişi bıraktı.

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