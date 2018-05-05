Biz Karadenizliyiz

Trabzonspor yönetimi, Rizespor'u ziyaret etti. Ağaoğlu: Bize gurbette Trabzonlu, Rizeli değil; Karadenizli derler. Aramızın açılmasına izin vermeyiz. Yardımcı: Kendi içimizde dertleştik, sohbetimizi yaptık. Fair-Play adına çok önemli bir işe imza attık

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve bazı yöneticiler, Süper Lig'e yükselen Çaykur Rizespor'u ziyaret ederek başarı diledi. Ağaoğlu, beraberinde yöneticilerle Çaykur Rizespor Mehmet Cengiz Tesisleri'ne gelerek, yeşil-mavili ekibin kulüp başkanı Hasan Kemal Yardımcı ve yönetim kurulu üyeleriyle basına kapalı bir görüşme yaptı. Görüşmenin ardından iki başkan, basına ortak açıklama yaptı. Ağaoğlu'nun açıklama esnasında yakasına Çaykur Rizespor rozeti takması dikkat çekti. Ağaoğlu temel felsefesi dostluk olan sporda gerginliğin oluşmasını kabul edemeyeceklerini dile getirerek, "Rizespor kulübümüzün şampiyonluğunu kutlamak için, başkanımızı ve yönetim kurulunu tebrik etmek için bu ziyareti gerçekleştirdik" ifadesini kullandı.

BU TOPRAKLARIN İNSANLARIYIZ

Gurbette herkesin "Karadenizli" diye nitelendirildiğinin altını çizen Ağaoğlu, şunları kaydetti: "Trabzonlu, Rizeli, Hopalı, Artvinli demezler, Karadenizli derler. Biz bu toprakların, coğrafyanın insanıyız. Gurbette yıllarca birbirimize destek olarak yaşamışken, genel felsefesi dostluk, barış ve kardeşlik olan sporun üzerinden iki şehrin arasının açılması asla ve asla kabul edilemez. Biz bu ilişkimizi daha ileri boyutlara taşımak için, geçmişte olduğu gibi, sayın başkanımız ile görüş birliğine vardık. Bundan sonra münasebetlerimiz artarak devam edecektir." Ağaoğlu, bir gazetecinin "Bir yıldır taraftarların arasında bir gerginlik var. Bu konuda bir görüşmeniz oldu mu?" sorusuna, "Lokomotif nereye çekerse vagonlar oraya gider" cevabını verdi.

MESAJLAR VERİLDİ

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kemal Yardımcı, Ağaoğlu ve beraberindekilerin, Süper Lig'e yükselmelerinden dolayı tebrik ziyaretinde bulunduğunu belirtti. Konuşulması gerekenleri kısmen konuştuklarını aktaran Yardımcı, "Fazla detaya girmedik. Kendi içimizde dertleştik, sohbetini yaptık. Mesajlarımızı birbirimize verdik. Dolayısıyla buluşmanın önemini, Türk futbolu adına bir fair play başlangıcı olarak görülmesini istiyoruz. Bu samimiyetin, bu dertleşmenin, muhabbetin, ileride olabilecek sıkıntıları erkenden teşhis ederek, çaresine bakma adına olumlu olduğunu düşünüyorum. Türk futbolu ve fair play adına iyi bir iş yaptığımızı düşünerek, kendilerine tekrar teşekkür ediyorum" dedi.