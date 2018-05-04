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    04 Mayıs 2018, Cuma

    TRABZONSPOR

    Trabzonspor yönetimi bugün Çaykur Rizespor yönetimini ziyaret edecek

    Dostluk köprüsü
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 04.05.2018 Giriş Tarihi: 03.05.2018

    Kulübün sitesinden, “Eski günlerdeki dostluk ilişkilerinin temelini yeniden atacağımıza inanıyoruz. Dostluğa leke düşürecek her türlü söylemden rahatsızlık duyuyoruz” denildi

    Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Süper Lig'e dönüşünü kutlamak üzere Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kemal Yardımcı ve yönetim kurulunu ziyaret edeceklerini bildirdi. Ağaoğlu, bordomavili kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, 'un geçen sezon Süper Lig'den düşmesiyle ilgili olarak bazı çevrelerin dayanaksız iddialarıyla gerçek sporseverleri derinden üzen olumsuz gelişmeler yaşandığını ifade ederek, "İki komşu kente ait camiaların dostluğuna leke düşürecek her türlü söylem ve eylemden rahatsızlık duyduğumuzun altını özellikle çiziyoruz" denildi.

    Açıklama şöyle devam etti: "Çaykur Rizespor Başkanı Sayın Hasan Kemal Yardımcı'nın, bu durumun ortadan kalkmasına katkı verecek beyan ve çabalarını çok önemsediğimizi belirtmek isteriz. Eski günlerdeki dostluk ilişkilerinin temelini yeniden atacağına inandığımız bu girişimin yanı sıra bu konuda Trabzonspor olarak üzerimize düşen her türlü göreve hazır olduğumuzu, bu güzide kulübümüzün şampiyon olarak Süper Lig'e dönüşünü kutlamak üzere yarın (bugün) saat 14.00'te Sayın Hasan Yardımcı ve yönetim kurulunu ziyaret edeceğimizi kamuoyuyla saygıyla paylaşıyoruz."

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