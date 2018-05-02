Trabzonsporda Kasımpaşa maçı hazırlıkları

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, sakatlıkları bulunan Onur Recep Kıvrak, Uğur Demirok, Kamil Ahmet Çörekçi, Jan Durica ve Fabian Castillo katılmadı. Çalımbay'dan izin alan Jose Sosa ise antrenmanı erken bitirdi.

Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç yaptı.

Bu arada antrenmanı izlemeye gelen Trabzon Umuda Destek Derneği üyeleri ve Ticaret İlkokulu öğrencileri, futbolculara çiçek verip, birlikte fotoğraf çektirdi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam edecek.