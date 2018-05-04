04 Mayıs 2018, Cuma
BİZE ULAŞIN
Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı Trabzonspor'u sırtlıyor
Güncelleme Tarihi: 04.05.2018 Giriş Tarihi: 03.05.2018
Süper Lig’de 5. sırada yer alan ve Avrupa Ligi’ne katılmayı hedefleyen Trabzonspor’u yerliler taşıyor.
Fırtına'nın attığı 55 golün 39'u yerli futbolculardan gelirken, 23 gol atan Burak, takımın yüzünü en çok güldüren isim oldu. İkinci sırada ise 8 kez ağları sarsan Yusuf Yazıcı var.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TRABZONSPOR HABERLERİ