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    04 Mayıs 2018, Cuma

    TRABZONSPOR

    Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı Trabzonspor'u sırtlıyor

    Burak ve Yusuf, Fırtınayı sırtlıyor
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 04.05.2018 Giriş Tarihi: 03.05.2018

    Süper Lig’de 5. sırada yer alan ve Avrupa Ligi’ne katılmayı hedefleyen ’u yerliler taşıyor.

    Fırtına'nın attığı 55 golün 39'u yerli futbolculardan gelirken, 23 gol atan Burak, takımın yüzünü en çok güldüren isim oldu. İkinci sırada ise 8 kez ağları sarsan var.

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