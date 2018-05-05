Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 11. ve 74. dakikalarda Diagne, 22. ve 59. dakikalarda Trezeguet ve 45. dakikada Mensah kaydetti. Trabzonspor'un golleri ise 17. ve 48. dakikalarda Filip Novak'tan geldi.

Trabzonspor'da 77. dakikada Okay Yokuşlu ve 87. dakikada Tomas Hubocan direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldılar.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, 13 Mayıs Pazar saat 16.00'da deplasmanda Bursaspor'a konuk olacak. Kasımpaşa ise 12 Mayıs Cumartesi saat 16.00'da evinde Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

11. dakikada gelişen ilk etkili atakta Kasımpaşa, golü buldu. Trezeguet'in soldan ortasında, ceza alanı içinde Hubocan'ın önünde iyi yükselen Diagne'nin kafa vuruşunda, top kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelerle buluştu: 0-1

17. dakikada Trabzonspor, beraberliği sağladı. Burak Yılmaz'ın pasında ceza alanı sol tarafında topla buluşan Novak, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Ramazan Köse'nin kapattığı köşeden filelere yolladı: 1-1

20. dakikada ceza alanına doğru ilerleyen Pavelka'nın şutunda kaleci Uğurcan Çakır'ı geçen top direğin hemen yanından auta çıktı.

22. dakika konuk ekip tekrar öne geçti. Mensah'ın ceza alanı sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta, baraja çarparak filelere doğru giden meşin yuvarlağı Uğurcan Çakır güçlükle çeldi. Ancak ceza alanı içinde Trezeguet, önünde bulduğu topu uygun durumda filelere gönderdi: 1-2

31. dakikada Novak'ın soldan ortasında, ceza alanı içinde Burak Yılmaz'ın iki oyuncunun arasından kafa vuruşunda, kaleci Ramazan Köse sol üst köşesine gelen meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

33. dakikada Kucka'nın pasında, ceza alanı içi sağ tarafında topla buluşan Olcay Şahan'ın rakiplerinden sıyrılarak yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üsten auta gitti.

41. dakikada Pereira'nın sağdan ortasında, yakın mesafede Burak Yılmaz'ın yere çarptırarak yaptığı kafa şutunda, top direğin az farkla üzerinden auta çıktı.

45+1. dakikada sağ taraftan ceza alanı son çizgisine giren Trezeguet'in çıkardığı meşin yuvarlağı Mensah yerden bir vuruşla kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelere yolladı: 1-3

Karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip 3-1 önde tamamladı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

48'inci dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Sosa altı pas çizgisinin önüne doğru ortasını yaptı, Veysel Sarı'dan seken top Novak'ın önüne düştü ve onun dönerek yerden vuruşunda meşin yuvarlak sağ köşeden ağlara gitti: 2-3.



53'üncü dakikada Trezeguet'nin pasında ceza alanı sağ çaprazında bir anda kaleci ile karşı karşıya kalan İlhan Depe'nin şutunda, Uğurcan topu kornere çelerek büyük bir tehlikeyi önledi.



58'inci dakikada İlhan Depe'nin pası ile ceza yayı sağ tarafında topla buluşan Trezeguet sağ ayağının dışı ile vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak sol üst köşeden filelerle buluştu: 2-4.



62'nci dakikada Abdülkadir'in sağ kanattan ortasında altı pas üzerinde iyi yükselen Burak kafa ile şutunu çekti ancak Ramazan üzerine gelen topu rahat kontrol etti.



74'üncü dakikada savunmanın yaptığı pas hatasını değerlendiren Trezeguet sol çaprazdan ceza sahasına girdi ve pasını penaltı noktasındaki Diagne'ye gönderdi, onun yerden vuruşunda top ağlara gitti: 2-5.



77'nci dakikada Trabzonspor'da Okay Yokuşlu hakemle girdiği diyalog sonrasında doğrudan kırmızı kart ile oyundan ihraç edildi.



87'nci dakikada Trabzonspor'da Hubocan hakem Ümit Öztürk tarafından doğrudan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.



Karşılaşma 5-2 Kasımpaşa'nın üstünlüğüyle sonuçlandı.



KUCKA VE HUBOCAN CEZALI DURUMA DÜŞTÜ



Trabzonspor'da Kasımpaşa maçı öncesi 3 sarı kart ile ceza sınırında yer alan Juraj Kucka, karşılaşmanın 75'inci dakikasında sarı kartla cezalı duruma düştü. Ayrıca 87'nci dakikada endirekt serbest vuruşu ceza alanından kullanan Hubocan, topu içeride alınca hakem vuruşu tekrar ettirmek istedi. Bu karara topa vurarak tepki gösteren Hubocan doğrudan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. İki Slovak futbolcu gelecek hafta oynanacak olan Bursaspor maçında forma giyemeyecek.



RAMAZAN'DAN FAİR PLAY ÖRNEĞİ



Karşılaşmanın 75'inci dakikasında Trabzonspor'da Burak Yılmaz'ın kullandığı serbest vuruşta top üsten çıkınca hakem autu gösterdi. Ancak Kasımpaşa'nın kalecisi Ramazan topun kendisinden çıktığını işaret edince karar korner olarak değiştirildi.