Rıza Çalımbay: “Ben isteseydim imzayı 2 yıl da atabilirdim”“

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Trabzonspor’un bir değişime gitmesi gerektiğini belirterek, “Trabzonspor’da ben geldiğimden beri bir sıkıntı var. Büyük oranda maddi sıkıntı. Bu, takımı etkilemiyor diyemezsiniz, kesinlikle etkiliyor. Çünkü özellikle yabancı arkadaşlarımız para kazanmaya geliyor. Parasını almadığı zaman tabi ki etkilenecek” dedi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay haftalık basın toplantısında Antalya maçının çok zor ve kazanmaları gereken bir maç olduğunu belirterek, "Çünkü en iyi oynadığımız ve pozisyona girdiğimiz Sivas maçını kaybetmiştik. O maçı telafi için kazanmamız gerekiyordu. İki takım için de zor bir maçtı. Benim için de değişik bir maçtı. Çünkü sezon başı hazırladığımız ve devraldığımız bir takım. Kazandığımız için de mutluyuz. Antalya yenildiği için oraya da farklı baktık. Şimdi Kasımpaşa da benim çalıştırdığım bir takım. Kolay bir maç değil, ters bir takım. Eğer iyi konsantre olmazsak bizim için büyük sorun olabilir. Onun için Antalya maçında maçın başından sonuna kadar kopmadan mücadele edip mücadeleden vazgeçmediysek bu maçta da aynı şekilde olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.Kalan 3 maçı çok iyi şekilde bitirmeleri gerektiğinin altını çizen Çalımbay, "Sürekli basında çıkan bize gelen konuşmalar, demeçler, verilen bazı röportajlar oluyor. Çok şey konuşuluyor. Bir daha söylüyoruz, önce bu seneyi bir düşünmek gerekiyor, bu sezon oyunculara sahip çıkmak gerekiyor. Kalan 3 maçı da iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. Bence seneyle ilgili şeyleri kapatıp sadece 3 maça odaklanabilirsek bütün camia olarak ve futbolcu arkadaşlarımıza destek verirsek bizim için mükemmel şeyler olabilir. Mücadele etmek gerekiyor. Bunun için taraftarın desteği eskisi gibi olmalı yoksa hedefiniz elinizden gider" diye konuştu.Futbolcuların basında çıkan haberlerden de kesinlikle etkilendiğini kaydeden Çalımbay, "Geçen hafta ben rica ettim ve başkan geldi oyuncularla çok güzel bir konuşma yaptı. Tekrar konuşmalar başlayınca yine aynı şeye dönmek gibi bir şey oluyor. Ricam, tek düşüncemiz kalan 3 maç. Önümüzdeki yılla, benimle ve arkadaşlarımızla ilgili hiç konuşmamamız gerekiyor. Sadece bu maça arkadaşları motive edip onları sahiplenmek, takımı sahiplenmek gerekiyor. Yoksa çok sıkıntılar yaşayacağız. Bu sıkıntıları yaşayanların başında ben geliyorum. Çünkü hem oyuncuları motive etmek hem kendinle ilgili konulara cevap vermek zorunda kalıyorsun hem de arkadaşların çok etkilendiğini görüyorsun. Onun için herkesin takıma sahip çıkması gerekiyor" şeklinde konuştu.Takıma krizin içinde girdiklerini vurgulayan Çalımbay, "Ben anlatıyorum ancak insanlara bir türlü anlatamıyorum, bir daha da bu konuyu açmak istemiyorum. Ben buraya geldiğimde sözleşmemi 2 yıl yapmak istediler ben bunu kabul etmedim. Ben isteseydim imzayı 2 yıl da atabilirdim. Benim için çalışıp çalışmamak önemli değil tek şey benimle ilgili, 'O geliyor, bu geliyor' diye sürekli haber çıkıyor. Biz bir kere bu takımı aldığımız zaman bu takımı 3. ya da 4. almadık ki geldiğimizde zaten bir kriz ardı ve krizin içine geldik. Tek gayemiz takımı bu krizin içinden çıkarmaktı. Bütün sıkıntılara rağmen gayet de başarılı olduk" ifadelerini kullandı.İsimlerin gündeme getirilmesini doğru bulmadığını belirten Çalımbay, şöyle konuştu:"Antrenör takımı görüyor ve takviyeye ihtiyaç olduğunu söylüyor bu da olmuyor. Olmama nedeni kaşıtıl değil kulübün durumundan dolayı. Eğer sıkıntı varsa arkadaşlarımızın maddi sıkıntılarını giderelim diye transfer de istemedik. Hatta 2 arkadaşımızı gönderdik. Demek ki biz burada sıfır, bir kuruş para harcatmadan aynı mevcut kadroyla yolumuza devam ettik. Şu ana kadar da iyi gitmeye çalışıyoruz. Eksiklikler de oldu. Ama ikide bir benim olayı gündeme getirip başka isimleri gündeme getirmeyi doğur bulmuyorum. Ama sabretsinler benim mukavelem iki hafta sonra bitiyor. Benim gayem Trabzonspor'la beraber iyi bir yerde bitirmek.""Belki iki hafta sonra daha değişik açıklamalar yapacağım" diyen Çalımbay, sözlerine şöyle devam etti:"Benim burada yaşadığım sıkıntıları kimse bilemez. Benim ağzımdan hiçbir zaman şu oldu, bu oldu maddi sıkıntı yaşandı diye bir şey duyulması mümkün değil. Kim yazıyorsa benimle ilgili yazmasın, gündeme getirmesin. Herkes takımıyla ilgilensin ve sahip çıksın. Oyuncular bu konulardan yüzde yüz etkileniyor. Hepsi şu anda ne yapacakları konusunda bir kararsızlık içinde duruyorlar. Kimse farkında değil buradaki önemli şey takımla ilgilenilmesi ve önümüzdeki yıldan çok kalan 3 maça motive olunması. Bunun için de aylar var. Takıma ihtiyaç neyse yapılır, görüşmeler yapılır. Ama camiadan da yoğun bir şekilde kalan 3 maça konsantre olunmasını istiyoruz."Sosyal medyayla çok içli dışlı olmadığının altını çizen Çalımbay, şunları söyledi:"Ben basın toplantılarını kaldırmam. Diğer hocalar gibi yapmam, benim prensibim vardır. Basına çok büyük saygım vardır. Basının bilgilenmesi gerektiğine inanıyorum. Eğer ben bilgilendirmezsem bizim dışımızda bir sürü yazılar çıkıyor. Ben sosyal medyayla çok içli dışlı olan bir insan değilim. Onun için bazı şeylere cevap vermek gerekiyor. Bende her şey açık. Basındaki arkadaşların soracağı yerler var ama onları sormuyorlar. Ama biz de tabiki bazı şeyleri söylemeyeceğiz. Nerede olursam olayım bende açık, her şey serbest. Ben ne diyorsam o yazılacak, ben nasıl dürüstsem onlar da dürüst olacak. Dün bir gazetede benim ağzımdan 'Rapor verdi' diye yazıldı, böyle bir şey yok. Ben buna susacak mıyım? Olmaz. Orada o kadar yanlış var ki, 'Niçin yapıyorsunuz' diye aradım. İnsanlar benim ağzımdan oyuncularımı kötüleyemez, ben kimseye rapor vermedim, öyle bir şey yok. Özkan Hoca gelmiş bu işte görevli hepimizden tecrübeli. Oturur onunla konuşuruz, her zaman da konuşuyoruz. Benim bir oyuncum hakkında öyle bir rapor vermem mümkün değil. Onun için bu toplantıları yapıyorum. Onun için 'İstediğiniz soruları sorun, bende her şey açık' diyorum. Basın mensupları habersiz bilgisiz kalmasın diye yazabilirsiniz, sorabilirsiniz diyorum ama doğruları yazmak kaydıyla."Trabzonspor'un golcü oyuncusu Burak Yılmaz'ın inanılmaz şekilde fedakarlık yaparak oynadığını dile getiren Çalımbay, "Bir kere Burak tam net şekilde sağlam bir şekilde oynasaydı biz bambaşka olurduk. Onun için Burak'a kimsenin bir şey söyleme hakkı yok bence. Burak hakikaten her şeyini verdi, zaten sağlam olsaydı gol krallığını da yüzde yüz alıp gitmişti. Biz onun ne sıkıntılarla oynadığını biliyoruz. Oynamadığı maçlarda çok sıkıntı yaşadık. Demek değildir ki Rodallega ya da N'Doye çok iyi değil. Ya da onlardan istediğimiz şeyi alamıyoruz. Oynadığı maç ve attığı gol sayısına bakın. Burada Burak'ın konuşulacağına ona sahip çıkılması gerekiyor. 'Futbolcuların sıkıntısı var' diyorum. Burak 'benim gelmem nasıl doğruysa gitmem de doğru olabilir' diyor. Bu doğru mu yanlış mı bilmiyorum. Ama Burak'ı buraya getirmek doğru değil. Bunların önünü kesmek gerekiyor. Biz hala futbolcu arkadaşlarımız iletişimsizlikten sıkıntı yaşıyor. Çıkıp, 'Üç maçımız kaldı' demiyoruz. Geçen hafta ben rica ettim başkandan geldi konuştu. Onun için buradaki konu oyuncularımızın maçlara konsantre olması. Önümüzdeki sene ne olacağı konusu ile uğraşmamaları gerekiyor. Üç maçtan sonra zaten herkes serbest. Geçen hafta öze dönüş dediler, tamam öze dönüş olabilir. Ben de kabul ediyorum. Trabzonspor'un bir değişime gitmesi lazım. Trabzonspor'da ben geldiğimden beri bir sıkıntı var maddi sıkıntı, büyük oranda maddi sıkıntı. Bu takımı etkilemiyor diyemezsiniz, kesinlikle etkiliyor. Çünkü özellikle yabancı arkadaşlarımız para kazanmaya geliyor. Parasını almadığı zaman tabi ki onlardan etkilenecek. Bunlar gayet normal şeyler. Niye etkilenmesin, bu da sahaya yansıyor. Biz de diyoruz ki artık olan olmuş ortada bir gerçek var. Başkan başladığı zaman bir sıkıntı vardı ve başkan uğraşıyor. Ortada bir gerçek var; sıkıntı var. Onun için de oyuncu arkadaşlarımızı üç maça motive etmemiz gerekiyor. Her maça her antrenmanlara huzurlu bir şekilde çıkması gerekiyor. Onun için de bizim uğraşmamız gerekiyor. Önemli olan oyuncu arkadaşlarımızı çok iyi motive edip maçlara hazırlamamız gerektiği" dedi.