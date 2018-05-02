Trabzonspor Başkan Başdanışmanı ve Futbol Genel Koordinatörü Özkan Sümer: Trabzonspor asla teslim olmaz

02 Mayıs 2018, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
KENDİ İNSANINA DÜŞMAN
Türk futbolu hep başkalarını örnek alıyor. Bazen İngiltere, bazen İtalya bazen Fransa. Neden kendine özgü bir yapısı oluşmadı sizce? Türkiye şu anda dünyada Kıbrıs'tan sonra en çok yabancı oynatan ülke, yine en yaşlı ligi olan ülke. En az genç oyuncu üreten bir ülke. Bunları bir araya getirdiğinizde futbolda gelişmekten bahsedilebilir mi? Türkiye bu kadar büyük bir potansiyeline rağmen üretim değil de yabancı oyuncularla rekabette kendine bir pozisyon bulmaya veya hazırlamaya çalışıyor. Bunun ne kadar yanlış olduğu kolaylıkla anlaşılacak. Ama maalesef yöneticiler o kitlenin baskısı altında kalıyor. Kitle yabancıya hayran, kendi insanına düşman. Artık taraftar olgusu da büyük ölçüde anlaşılmış gözükmüyor. Taraftar koşulsuz sadakattir. Ama bizde müşteri gibi talep ediliyor. Bu noktada yöneticilerde çok bilgili olmadığı için baskılar sonuç veriyor. Sonunda da ülke potansiyeline uygun değerleri ihmal ederek, yabancılaşıyor, başkalaşıyor.
ÖZGÜN YAPIYA DÖNMELİ
Trabzonspor son dönemde hep ekonomik sorunlar ve yüksek maliyetli transferlerle anılmaya başladı. Bir başarı da yok. Bu sorunu nasıl çözmeyi planlıyorsunuz?
Bu konuda düzeltici olacağına inandığım bir yönetim göreve geldiği için ben de görevi kabul ettim. Yoksa aynı şeyler devam edecekse benim burada işim ne. Zaten öteden beri bunlarla mücadele ediyorum. Her şeyden önce Trabzonspor ne yapmalı? Trabzonspor yeniden kendi olmayı bilmeli. Yani özgünlük dediğimiz o değere Trabzonspor yeniden ulaşmalı. O özgünlükte kulüp önemli başarılar elde etti, elde etmekle kalmadı büyüklüğe ulaştı. Büyüklük için kitlesel duyarlılık, katılımcılık o büyüklüğü sağlayan etkenlerden biridir. Trabzonspor bu iki değeri bir araya getirdi ve kendine uygun anlayışla büyüklüğe ulaştı. Daha sonra belki daha iyisini yapma uğruna başkalaşmaya gitti. O başkalaşma da Trabzonspor'u kendi özgün yapısından uzaklaştırdı.
OYUNCULAR YABANCILAŞTI
Trabzonspor yabancı oyuncuya kapalı mı olacak? Öze dönüş derken örneğin Hollanda liginde oynayan genç bir oyuncuyu kazandırmak da bir öze dönüş olarak görülemez mi?
Özgünlükten bahsederken, yabancıya kapalı bir Trabzonspor demiyoruz. Ama kendi kaynaklarını etkin kullanma becerisine sahip bir takımdan bahsediyoruz. Ama burada Trabzonspor'un bir potansiyeli var. Bu potansiyeli ihmal edip kalkıp yabancıyla sportif başarıyı hedeflemek, kitlesini tatmin etme yanlışlığı burada. Zaten olmadığı da uygulamaların sonuçlarıyla ortaya çıkıyor. Trabzonspor için en acı verici taraf, kendi oyuncuları kendine yabancı olmuş. Kendi takımına yabancı olmuş. Kendi oyuncularını o takıma yabancı olmaktan çıkarıp o takımın bir değeri olduğu, bir misyonu olduğu şeklinde bir tutarlılık ortaya koyması gerektiğini söylerken, onları performans şeklinde neyle tamamlayacağımıza iyi bir şekilde karar vermeliyiz. Yabancılığın çokluğu, kariyeri değil mevcut şartlarda Trabzonspor'a uygunluğu, ihtiyaca uygunluğu ve devamlılığı gibi değerlere bakacağız. Şu anda yabancıyı reddetmek gibi bir şey söz konusu değil.
KULÜP SPORTİF AÇIDAN BİR ÇÖZÜLME VE DAĞILMA YAŞIYOR
Geldiğinizde karşılaştığınızda ne acı tablo neydi sizce?
Bir kısım şeyleri bildiğimiz için çare olabiliriz düşüncesiyle geldik. Kulüp sportif açıdan müthiş bir çözülme ve dağılma yaşıyor. Ne kendi kaynaklarını kullanabiliyor ne yabancı oyuncu tercihlerinde ya da bağlantılarında çok tutarlı. Bu yönde sportif başarıyı her şeyden önce yeniden dizayn etmeye ihtiyaç var. Bunu dizayn ederken kendi kaynakları ne şekilde kullanılacak. Mevcut kadronun katılımcı olması, yararlılık değerine göre gözetilecek. Diğer takımların iyi futbolcuları bize dahil olacak değil. Bizim ihtiyacımıza göre transferde bir çalışma olacak. Bu çalışma da yetkin bir kadroyu gerektiriyor. Öyle uçuk kaçık, çok büyük paralar oyuncu kalitesi ve verimliğini sağlayan bir etkin değil. Bunu yığınla gördük. Transferi iyi bir şekilde ihtiyaca dönük olarak dizayn ederken, kendi kaynaklarımızla da iyi bir tamamlama yapıp, kulübün hem sportif başarı ihtiyacı ile hem de ekonomik olarak bu zor durumdan çıkarmayı düşündük ve onu da başarmak zorundayız. Bunun için çok çalışmamız gerekiyor.
BURAK'LA KONUŞACAĞIZ
Burak Yılmaz'ın yaptığı, "Gelmem doğru olandı, sanırım şimdi de gitmem doğru olan" şeklindeki açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Burak inanıyorum ki bu açıklamaları art niyetle yapmadı. Hatta belki de kulübe bir kolaylık olsun anlayışı ile yapmış olduğunu düşünüyorum. Burak ilişkilerimiz doğrultusunda hiçbir dönem bize sorun çıkarmadı. Ama bunlar yönetimlerin vereceği mesajlardır. Bir oyuncuyla ilgili tasarrufla ilgili tasarrufu, oyuncuyla görüşerek, makul bir açıklama ile verir. Burak kendine ait değil şu anda. Sonuçta bir sözleşmesi var. Kulübün onunla ilgili herhangi bir açıklaması, kararı yok. Ona iletilen bir yol yok. Karşılıklı bir araya gelinip, konuşulur daha sonra nasıl olması gerektiği noktasında ortak bir karar verilir.
Yönetimin yaptığı, 'Takımdaki yüksek maliyetli oyuncuların durumunu değerlendireceğiz' şeklindeki açıklama nedeniyle sezon sonunda bu oyuncularla ilgili nasıl bir yol izlenecek?
Kabul etmek gerekir ki, oyuncularla bir akit yaptık. O akitin reddedilir bir tarafı yok. FIFA'ya uzanan bir güvencesi var. Biz akiti inkar etmek değil, o akit doğrultusunda oyuncuyu kalıcı da gidici de olsa anlaşarak iyi bir şekilde olayı çözmeye çalışacağız. Şu anda 'falan oyuncu gidecek maliyeti çok' veya 'şu futbolcu verimsiz' diye bir ön yargımız yok. Bir tespitimiz ise var tabii ki .Ama bunu hayata geçirmek sadece bizim tespitimizle mümkün değil. Oyuncunun yasal haklarını da göz önüne alarak bu doğrultuda bu sorunu çözmeye çalışacağız. Fedakarlık konusuna bir kesinlik kazandıramayız çünkü mevcut oluşumlara bakmamız gerekiyor.
ŞİDDET BİTMELİ. FUTBOL, BARIŞIN SAVAŞIDIR
Sümer, "Türk futbolunda çözmemiz gereken en önemli hadiselerden biri de şiddettir. Futbol, barışın savaşıdır. Biz futbolu şiddetin kaynağı haline getirmişsek burada çok ciddi düşünmek gerek. Bu konularda gerekli adımlar hızla atılması ve sorunlar çözülmeli" dedi.
YENİ BİR SCOUT EKİBİ OLUŞUMU YAPACAĞIZ
Scout ekibiyle ilgili düşünceniz nedir? Her takımın ve tabii ki Trabzonspor'un böyle bir ekibi olmalı mı?
Scout ekibine ihtiyaç var ama şu bir gerçek ki, bilen değilsen bilmeyenlerin etkisinden kurtulamıyorsun. Geçmiş arkadaşlar da iyisini yapmak gibi bir çaba içinde oldular ama onun kriterlerini belirleme noktasında bilgi ve birikime sahip olmadıkları için herhangi biriyle bu işin çözülebileceği yanılgısında oldular. Ve ödediğimiz bedeller. Ben bu bedelleri sadece sportif başarı ve ekonomik olarak görmüyorum. Kitledeki moralsizlik, güvensizlik ve geneldeki Trabzonspor'dan beklenen sonuçların oluşmaması olarak görüyorum. Bu scout ekibini oluşturmak çok ciddi bir iştir. Ve kendine özgü olması gerekir. Yanı başka bir takıma bakılacak olan oyuncu farklı olabilir ama biz kendimize özgü bir seçicilikle bu sorunu çözmeye çalışacağız. Scout ekibimizi kurmaya çalışıyoruz. Çünkü ihtiyacımıza dönük iyi oyunculara ulaşmak için bu bilgiye sahip bir ekibimiz olmalı.
TRABZONSPOR'DA HEP GENÇ OYUNCULAR BAŞARILI OLDU
Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun, "Yüksek maliyetli oyuncular transfer etmeyeceğiz" şeklinde açıklaması var. Sizin bu konudaki fikriniz nedir. Trabzonspor artık isim transferi yapmayacak mı?
Trabzonspor'un bir gerçeğini vurgulamak istiyorum; baktığınızda bugüne kadar yaptığı yabancı transferlerde kariyeri yüksek bütün oyuncular verimsiz oldu. Kimler verimli oldu; kariyer ihtiyacı duyan genç isimler. Bu gerçeği yadsımadan buna yakın veya buna dönük tercihler yapmamız gerekiyor. Trabzonspor hem uyumu bakımından, hem oluşturmacı bir anlayış içerisinde bu oyuncuları araştırıyor. Futbolcunun kariyer edinme yönünde hem kalitesi, hem şartları uygunsa onu tercih edeceğiz ve renklerimize bağlayacağız.
G.SARAY-BEŞİKTAŞ MAÇINA ÜZÜLDÜM
Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan derbi maçta kadrodaki Galatasaray-Beşiktaş maçına üzüldüm. Mesela geçen seneden Türk oyuncu azlığını gördüğünüzde ne hissettiniz? örnek vereyim, Beşiktaş ortalama 9 yabancı ile oynadı ve şampiyon oldu. Adanaspor da ortalama 9 yabancı ile oynadı ve küme düştü. Burada bir terslik var. Demek ki yabancı almak önemli değil yabancı oyuncunun kalitesini gözetmek gerekir. Bu noktada kendinden katmaya da ilgisiz ve duyarsız kalmamak lazım.
TÜRK FUTBOLU FELAKETE GİDİYOR
Türk futbolunda bir kutuplaşma var. Sizce Türk futbolu nereye gidiyor?
Türk futbolu bir yere gidiyor diye bir ifade kullanacaksak gittiği yer felakettir. Her yönüyle her şekliyle bir belirsizlik ve çarpıklık yaşanıyor. Büyük kulüp haksızlığı hak gören değil, haksızlığa rağmen başaran kulüptür.
ŞENOL GÜNEŞ'İ SEVERİM
Teknik direktör tercihiniz nasıl olacak? Bu konuda şu an itibariyle bir isim belirlediniz mi?
Teknik adam çok önemli. Doğru oyuncuları seçmene rağmen yanlış teknik adam seçerseniz onların doğrululuğu işe yaramaz. Bu doğrultuda bir düşüncemiz var ama mevcut bir hocamız da var. Onun gitmesi ya da kalması yönünde herhangi bir kararımız yok. Uygun bir zamanda bu yönde hoca ile de g��rüşeceğiz. Duygu ve düşünce başka ama Şenol Güneş çok sevdiğim birisi. Benim öğrencim oldu ve hocalık zamanımda zaman zaman bir araya geldik. Ama bu ayrı bir şey. Hoca konusunda ani karar vermek yanlış olur.
Trabzonspor Başkan Başdanışmanı ve Futbol Genel Koordinatörü Özkan Sümer: Trabzonspor asla teslim olmaz
Güncelleme Tarihi: 02.05.2018 Giriş Tarihi: 02.05.2018
Trabzonspor Futbol Genel Koordinatörü Özkan Sümer, FOTOMAÇ’a samimi ve tarihi açıklamalar yaptı. Sümer, gelecek sezon için taraftara seslenerek, “Acı çekmeden büyük başarılara ulaşmak mümkün değil Gidecek oyunculardan sonra takım tabii ki dağılacak, yok olacak değil. Trabzonspor asla teslim olmaz” dedi.
Trabzonspor Başkan Başdanışmanı ve Futbol Genel Koordinatörü Özkan Sümer, FOTOMAÇ'a çok özel açıklamalar yaptı. Sümer, gelecek sezon için taraftarlara seslenerek, "Gelecek sene için taraftarımız biraz acı çekmeye hazır olmalı. Acı çekmeden büyük başarılara ulaşmak mümkün değil. Giden futbolculardan sonra Trabzonspor tamamen teslim olacak diye bir şey yok. Yarışçı bir karakter ortaya koyacağını umut ediyorum" diye konuştu. İşte Özkan Sümer'in sorularımıza açık ve samimi şekilde verdiği cevaplar...
KENDİ İNSANINA DÜŞMAN
Türk futbolu hep başkalarını örnek alıyor. Bazen İngiltere, bazen İtalya bazen Fransa. Neden kendine özgü bir yapısı oluşmadı sizce? Türkiye şu anda dünyada Kıbrıs'tan sonra en çok yabancı oynatan ülke, yine en yaşlı ligi olan ülke. En az genç oyuncu üreten bir ülke. Bunları bir araya getirdiğinizde futbolda gelişmekten bahsedilebilir mi? Türkiye bu kadar büyük bir potansiyeline rağmen üretim değil de yabancı oyuncularla rekabette kendine bir pozisyon bulmaya veya hazırlamaya çalışıyor. Bunun ne kadar yanlış olduğu kolaylıkla anlaşılacak. Ama maalesef yöneticiler o kitlenin baskısı altında kalıyor. Kitle yabancıya hayran, kendi insanına düşman. Artık taraftar olgusu da büyük ölçüde anlaşılmış gözükmüyor. Taraftar koşulsuz sadakattir. Ama bizde müşteri gibi talep ediliyor. Bu noktada yöneticilerde çok bilgili olmadığı için baskılar sonuç veriyor. Sonunda da ülke potansiyeline uygun değerleri ihmal ederek, yabancılaşıyor, başkalaşıyor.
ÖZGÜN YAPIYA DÖNMELİ
Trabzonspor son dönemde hep ekonomik sorunlar ve yüksek maliyetli transferlerle anılmaya başladı. Bir başarı da yok. Bu sorunu nasıl çözmeyi planlıyorsunuz?
Bu konuda düzeltici olacağına inandığım bir yönetim göreve geldiği için ben de görevi kabul ettim. Yoksa aynı şeyler devam edecekse benim burada işim ne. Zaten öteden beri bunlarla mücadele ediyorum. Her şeyden önce Trabzonspor ne yapmalı? Trabzonspor yeniden kendi olmayı bilmeli. Yani özgünlük dediğimiz o değere Trabzonspor yeniden ulaşmalı. O özgünlükte kulüp önemli başarılar elde etti, elde etmekle kalmadı büyüklüğe ulaştı. Büyüklük için kitlesel duyarlılık, katılımcılık o büyüklüğü sağlayan etkenlerden biridir. Trabzonspor bu iki değeri bir araya getirdi ve kendine uygun anlayışla büyüklüğe ulaştı. Daha sonra belki daha iyisini yapma uğruna başkalaşmaya gitti. O başkalaşma da Trabzonspor'u kendi özgün yapısından uzaklaştırdı.
OYUNCULAR YABANCILAŞTI
Trabzonspor yabancı oyuncuya kapalı mı olacak? Öze dönüş derken örneğin Hollanda liginde oynayan genç bir oyuncuyu kazandırmak da bir öze dönüş olarak görülemez mi?
Özgünlükten bahsederken, yabancıya kapalı bir Trabzonspor demiyoruz. Ama kendi kaynaklarını etkin kullanma becerisine sahip bir takımdan bahsediyoruz. Ama burada Trabzonspor'un bir potansiyeli var. Bu potansiyeli ihmal edip kalkıp yabancıyla sportif başarıyı hedeflemek, kitlesini tatmin etme yanlışlığı burada. Zaten olmadığı da uygulamaların sonuçlarıyla ortaya çıkıyor. Trabzonspor için en acı verici taraf, kendi oyuncuları kendine yabancı olmuş. Kendi takımına yabancı olmuş. Kendi oyuncularını o takıma yabancı olmaktan çıkarıp o takımın bir değeri olduğu, bir misyonu olduğu şeklinde bir tutarlılık ortaya koyması gerektiğini söylerken, onları performans şeklinde neyle tamamlayacağımıza iyi bir şekilde karar vermeliyiz. Yabancılığın çokluğu, kariyeri değil mevcut şartlarda Trabzonspor'a uygunluğu, ihtiyaca uygunluğu ve devamlılığı gibi değerlere bakacağız. Şu anda yabancıyı reddetmek gibi bir şey söz konusu değil.
KULÜP SPORTİF AÇIDAN BİR ÇÖZÜLME VE DAĞILMA YAŞIYOR
Geldiğinizde karşılaştığınızda ne acı tablo neydi sizce?
Bir kısım şeyleri bildiğimiz için çare olabiliriz düşüncesiyle geldik. Kulüp sportif açıdan müthiş bir çözülme ve dağılma yaşıyor. Ne kendi kaynaklarını kullanabiliyor ne yabancı oyuncu tercihlerinde ya da bağlantılarında çok tutarlı. Bu yönde sportif başarıyı her şeyden önce yeniden dizayn etmeye ihtiyaç var. Bunu dizayn ederken kendi kaynakları ne şekilde kullanılacak. Mevcut kadronun katılımcı olması, yararlılık değerine göre gözetilecek. Diğer takımların iyi futbolcuları bize dahil olacak değil. Bizim ihtiyacımıza göre transferde bir çalışma olacak. Bu çalışma da yetkin bir kadroyu gerektiriyor. Öyle uçuk kaçık, çok büyük paralar oyuncu kalitesi ve verimliğini sağlayan bir etkin değil. Bunu yığınla gördük. Transferi iyi bir şekilde ihtiyaca dönük olarak dizayn ederken, kendi kaynaklarımızla da iyi bir tamamlama yapıp, kulübün hem sportif başarı ihtiyacı ile hem de ekonomik olarak bu zor durumdan çıkarmayı düşündük ve onu da başarmak zorundayız. Bunun için çok çalışmamız gerekiyor.
BURAK'LA KONUŞACAĞIZ
Burak Yılmaz'ın yaptığı, "Gelmem doğru olandı, sanırım şimdi de gitmem doğru olan" şeklindeki açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Burak inanıyorum ki bu açıklamaları art niyetle yapmadı. Hatta belki de kulübe bir kolaylık olsun anlayışı ile yapmış olduğunu düşünüyorum. Burak ilişkilerimiz doğrultusunda hiçbir dönem bize sorun çıkarmadı. Ama bunlar yönetimlerin vereceği mesajlardır. Bir oyuncuyla ilgili tasarrufla ilgili tasarrufu, oyuncuyla görüşerek, makul bir açıklama ile verir. Burak kendine ait değil şu anda. Sonuçta bir sözleşmesi var. Kulübün onunla ilgili herhangi bir açıklaması, kararı yok. Ona iletilen bir yol yok. Karşılıklı bir araya gelinip, konuşulur daha sonra nasıl olması gerektiği noktasında ortak bir karar verilir.
Yönetimin yaptığı, 'Takımdaki yüksek maliyetli oyuncuların durumunu değerlendireceğiz' şeklindeki açıklama nedeniyle sezon sonunda bu oyuncularla ilgili nasıl bir yol izlenecek?
Kabul etmek gerekir ki, oyuncularla bir akit yaptık. O akitin reddedilir bir tarafı yok. FIFA'ya uzanan bir güvencesi var. Biz akiti inkar etmek değil, o akit doğrultusunda oyuncuyu kalıcı da gidici de olsa anlaşarak iyi bir şekilde olayı çözmeye çalışacağız. Şu anda 'falan oyuncu gidecek maliyeti çok' veya 'şu futbolcu verimsiz' diye bir ön yargımız yok. Bir tespitimiz ise var tabii ki .Ama bunu hayata geçirmek sadece bizim tespitimizle mümkün değil. Oyuncunun yasal haklarını da göz önüne alarak bu doğrultuda bu sorunu çözmeye çalışacağız. Fedakarlık konusuna bir kesinlik kazandıramayız çünkü mevcut oluşumlara bakmamız gerekiyor.
ŞİDDET BİTMELİ. FUTBOL, BARIŞIN SAVAŞIDIR
Sümer, "Türk futbolunda çözmemiz gereken en önemli hadiselerden biri de şiddettir. Futbol, barışın savaşıdır. Biz futbolu şiddetin kaynağı haline getirmişsek burada çok ciddi düşünmek gerek. Bu konularda gerekli adımlar hızla atılması ve sorunlar çözülmeli" dedi.
YENİ BİR SCOUT EKİBİ OLUŞUMU YAPACAĞIZ
Scout ekibiyle ilgili düşünceniz nedir? Her takımın ve tabii ki Trabzonspor'un böyle bir ekibi olmalı mı?
Scout ekibine ihtiyaç var ama şu bir gerçek ki, bilen değilsen bilmeyenlerin etkisinden kurtulamıyorsun. Geçmiş arkadaşlar da iyisini yapmak gibi bir çaba içinde oldular ama onun kriterlerini belirleme noktasında bilgi ve birikime sahip olmadıkları için herhangi biriyle bu işin çözülebileceği yanılgısında oldular. Ve ödediğimiz bedeller. Ben bu bedelleri sadece sportif başarı ve ekonomik olarak görmüyorum. Kitledeki moralsizlik, güvensizlik ve geneldeki Trabzonspor'dan beklenen sonuçların oluşmaması olarak görüyorum. Bu scout ekibini oluşturmak çok ciddi bir iştir. Ve kendine özgü olması gerekir. Yanı başka bir takıma bakılacak olan oyuncu farklı olabilir ama biz kendimize özgü bir seçicilikle bu sorunu çözmeye çalışacağız. Scout ekibimizi kurmaya çalışıyoruz. Çünkü ihtiyacımıza dönük iyi oyunculara ulaşmak için bu bilgiye sahip bir ekibimiz olmalı.
TRABZONSPOR'DA HEP GENÇ OYUNCULAR BAŞARILI OLDU
Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun, "Yüksek maliyetli oyuncular transfer etmeyeceğiz" şeklinde açıklaması var. Sizin bu konudaki fikriniz nedir. Trabzonspor artık isim transferi yapmayacak mı?
Trabzonspor'un bir gerçeğini vurgulamak istiyorum; baktığınızda bugüne kadar yaptığı yabancı transferlerde kariyeri yüksek bütün oyuncular verimsiz oldu. Kimler verimli oldu; kariyer ihtiyacı duyan genç isimler. Bu gerçeği yadsımadan buna yakın veya buna dönük tercihler yapmamız gerekiyor. Trabzonspor hem uyumu bakımından, hem oluşturmacı bir anlayış içerisinde bu oyuncuları araştırıyor. Futbolcunun kariyer edinme yönünde hem kalitesi, hem şartları uygunsa onu tercih edeceğiz ve renklerimize bağlayacağız.
G.SARAY-BEŞİKTAŞ MAÇINA ÜZÜLDÜM
Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan derbi maçta kadrodaki Galatasaray-Beşiktaş maçına üzüldüm. Mesela geçen seneden Türk oyuncu azlığını gördüğünüzde ne hissettiniz? örnek vereyim, Beşiktaş ortalama 9 yabancı ile oynadı ve şampiyon oldu. Adanaspor da ortalama 9 yabancı ile oynadı ve küme düştü. Burada bir terslik var. Demek ki yabancı almak önemli değil yabancı oyuncunun kalitesini gözetmek gerekir. Bu noktada kendinden katmaya da ilgisiz ve duyarsız kalmamak lazım.
TÜRK FUTBOLU FELAKETE GİDİYOR
Türk futbolunda bir kutuplaşma var. Sizce Türk futbolu nereye gidiyor?
Türk futbolu bir yere gidiyor diye bir ifade kullanacaksak gittiği yer felakettir. Her yönüyle her şekliyle bir belirsizlik ve çarpıklık yaşanıyor. Büyük kulüp haksızlığı hak gören değil, haksızlığa rağmen başaran kulüptür.
ŞENOL GÜNEŞ'İ SEVERİM
Teknik direktör tercihiniz nasıl olacak? Bu konuda şu an itibariyle bir isim belirlediniz mi?
Teknik adam çok önemli. Doğru oyuncuları seçmene rağmen yanlış teknik adam seçerseniz onların doğrululuğu işe yaramaz. Bu doğrultuda bir düşüncemiz var ama mevcut bir hocamız da var. Onun gitmesi ya da kalması yönünde herhangi bir kararımız yok. Uygun bir zamanda bu yönde hoca ile de g��rüşeceğiz. Duygu ve düşünce başka ama Şenol Güneş çok sevdiğim birisi. Benim öğrencim oldu ve hocalık zamanımda zaman zaman bir araya geldik. Ama bu ayrı bir şey. Hoca konusunda ani karar vermek yanlış olur.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TRABZONSPOR HABERLERİ