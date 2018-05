Trabzonspor Başkan Başdanışmanı ve Futbol Genel Koordinatörü Özkan Sümer: Trabzonspor asla teslim olmaz

Trabzonspor Futbol Genel Koordinatörü Özkan Sümer, FOTOMAÇ’a samimi ve tarihi açıklamalar yaptı. Sümer, gelecek sezon için taraftara seslenerek, “Acı çekmeden büyük başarılara ulaşmak mümkün değil Gidecek oyunculardan sonra takım tabii ki dağılacak, yok olacak değil. Trabzonspor asla teslim olmaz” dedi.

Trabzonspor Başkan Başdanışmanı ve Futbol Genel Koordinatörü'a çok özel açıklamalar yaptı. Sümer, gelecek sezon için taraftarlara seslenerek, "Gelecek sene için taraftarımız biraz acı çekmeye hazır olmalı. Acı çekmeden büyük başarılara ulaşmak mümkün değil. Giden futbolculardan sonraYarışçı bir karakter ortaya koyacağını umut ediyorum" diye konuştu. İşte Özkan Sümer'in sorularımıza açık ve samimi şekilde verdiği cevaplar...Türkiye şu anda dünyada'tansonra en çok yabancı oynatan ülke, yine enyaşlı ligi olan ülke. En az genç oyuncu üretenbir ülke. Bunları bir araya getirdiğinizdefutbolda gelişmekten bahsedilebilirmi?bu kadar büyükbir potansiyeline rağmen üretimdeğil de yabancı oyuncularlarekabette kendine birpozisyon bulmaya veya hazırlamayaçalışıyor. Bununne kadar yanlış olduğu kolaylıklaanlaşılacak.o kitleninbaskısı altında kalıyor.Artık taraftarolgusu da büyük ölçüde anlaşılmışgözükmüyor. Taraftar koşulsuzsadakattir. Ama bizdemüşteri gibi talepediliyor. Bunoktadayöneticilerde çok bilgili olmadığı içinbaskılar sonuç veriyor.yabancılaşıyor, başkalaşıyor.Bu konuda düzeltici olacağına inandığımbir yönetim göreve geldiği için ben de görevikabul ettim. Yoksa aynı şeyler devamedecekse benim burada işim ne.Herşeyden öncene yapmalı?Trabzonspor yeniden kendi olmayı bilmeli.o değereTrabzonspor yeniden ulaşmalı.O özgünlükte kulüp önemli başarılarelde etti, elde etmekle kalmadıbüyüklüğe ulaştı.katılımcılık o büyüklüğüsağlayanetkenlerdenbiridir.buiki değeribir arayagetirdive kendine uygun anlayışla büyüklüğeulaştı. Daha sonra belki daha iyisini yapmauğruna başkalaşmaya gitti. O başkalaşmada'u kendi özgün yapısındanuzaklaştırdı.Özgünlüktenbahsederken, yabancıyakapalı birdemiyoruz. Amakendi kaynaklarını etkin kullanma becerisinesahip bir takımdan bahsediyoruz.Ama buradaBu potansiyeli ihmal edip kalkıpyabancıyla sportif başarıyı hedeflemek, kitlesinitatmin etme yanlışlığı burada. Zatenolmadığı da uygulamaların sonuçlarıyla ortayaçıkıyor. Trabzonspor için en acı vericitaraf,Kendi takımına yabancı olmuş.Kendi oyuncularını o takıma yabancı olmaktançıkarıp o takımın bir değeri olduğu,bir misyonu olduğu şeklinde bir tutarlılıkortaya koyması gerektiğini söylerken, onlarıperformans şeklinde neyle tamamlayacağımızaiyi bir şekilde karar vermeliyiz.ve devamlılığı gibi değerlerebakacağız. Şu anda yabancıyıreddetmek gibi bir şeysöz konusu değil.Bir kısım şeyleri bildiğimiz için çare olabiliriz düşüncesiyle geldik. Kulüp sportif açıdan müthiş bir çözülme ve dağılma yaşıyor. Ne kendi kaynaklarını kullanabiliyor ne yabancı oyuncu tercihlerinde ya da bağlantılarında çok tutarlı. Bu yönde sportif başarıyı her şeyden önce yeniden dizayn etmeye ihtiyaç var. Bunu dizayn ederken kendi kaynakları ne şekilde kullanılacak. Mevcut kadronun katılımcı olması, yararlılık değerine göre gözetilecek. Diğer takımların iyi futbolcuları bize dahil olacak değil. Bizim ihtiyacımıza göre transferde bir çalışma olacak. Bu çalışma da yetkin bir kadroyu gerektiriyor. Öyle uçuk kaçık, çok büyük paralar oyuncu kalitesi ve verimliğini sağlayan bir etkin değil. Bunu yığınla gördük. Transferi iyi bir şekilde ihtiyaca dönük olarak dizayn ederken, kendi kaynaklarımızla da iyi bir tamamlama yapıp, kulübün hem sportif başarı ihtiyacı ile hem de ekonomik olarak bu zor durumdan çıkarmayı düşündük ve onu da başarmak zorundayız. Bunun için çok çalışmamız gerekiyor.Burak inanıyorum ki buaçıklamaları art niyetleyapmadı. Hatta belki de kulübebir kolaylık olsun anlayışıile yapmış olduğunu düşünüyorum.Burak ilişkilerimiz doğrultusundahiçbir dönem bize sorunçıkarmadı. Ama bunlar yönetimlerinvereceği mesajlardır.Bir oyuncuyla ilgili tasarrufla ilgilitasarrufu, oyuncuyla görüşerek, makul bir açıklama ile verir.Burak kendine ait değil şu anda. Sonuçta bir sözleşmesi var. Kulübünonunla ilgili herhangi bir açıklaması, kararı yok. Ona iletilenbir yol yok. Karşılıklı bir araya gelinip, konuşulur daha sonranasıl olması gerektiği noktasında ortak bir karar verilir.Kabul etmek gerekir ki, oyuncularla bir akit yaptık. O akitin reddedilirbir tarafı yok. FIFA'ya uzanan bir güvencesi var. Biz akitiinkar etmek değil, o akit doğrultusunda oyuncuyu kalıcı da gidicide olsa anlaşarak iyi bir şekilde olayı çözmeye çalışacağız. Şuanda 'falan oyuncu gidecek maliyeti çok' veya 'şu futbolcu verimsiz'diye bir ön yargımız yok. Bir tespitimiz ise var tabii ki .Amabunu hayata geçirmek sadece bizim tespitimizle mümkündeğil. Oyuncunun yasal haklarını da göz önüne alarak budoğrultuda bu sorunu çözmeye çalışacağız. Fedakarlıkkonusuna bir kesinlik kazandıramayızçünkü mevcut oluşumlara bakmamızgerekiyor.Sümer, "Türk futbolunda çözmemiz gereken en önemli hadiselerden biri de şiddettir. Futbol, barışın savaşıdır. Biz futbolu şiddetin kaynağı haline getirmişsek burada çok ciddi düşünmek gerek. Bu konularda gerekli adımlar hızla atılması ve sorunlar çözülmeli" dedi.Scout ekibine ihtiyaç var ama şu bir gerçek ki, bilen değilsen bilmeyenlerin etkisinden kurtulamıyorsun. Geçmiş arkadaşlar da iyisini yapmak gibi bir çaba içinde oldular ama onun kriterlerini belirleme noktasında bilgi ve birikime sahip olmadıkları için herhangi biriyle bu işin çözülebileceği yanılgısında oldular. Ve ödediğimiz bedeller. Ben bu bedelleri sadece sportif başarı ve ekonomik olarak görmüyorum. Kitledeki moralsizlik, güvensizlik ve geneldeki Trabzonspor'dan beklenen sonuçların oluşmaması olarak görüyorum. Bu scout ekibini oluşturmak çok ciddi bir iştir. Ve kendine özgü olması gerekir. Yanı başka bir takıma bakılacak olan oyuncu farklı olabilir ama biz kendimize özgü bir seçicilikle bu sorunu çözmeye çalışacağız. Scout ekibimizi kurmaya çalışıyoruz. Çünkü ihtiyacımıza dönük iyi oyunculara ulaşmak için bu bilgiye sahip bir ekibimiz olmalı.Trabzonspor'un bir gerçeğini vurgulamak istiyorum; baktığınızdabugüne kadar yaptığı yabancı transferlerde kariyeriyüksek bütün oyuncular verimsiz oldu. Kimler verimli oldu;kariyer ihtiyacı duyan genç isimler. Bu gerçeği yadsımadanbuna yakın veya buna dönük tercihler yapmamız gerekiyor.Trabzonspor hem uyumu bakımından, hem oluşturmacı biranlayış içerisinde bu oyuncuları araştırıyor. Futbolcununkariyer edinme yönünde hem kalitesi, hem şartları uygunsaonu tercih edeceğiz ve renklerimize bağlayacağız.Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan derbi maçta kadrodaki Galatasaray-Beşiktaş maçına üzüldüm. Mesela geçen seneden Türk oyuncu azlığını gördüğünüzde ne hissettiniz? örnek vereyim, Beşiktaş ortalama 9 yabancı ile oynadı ve şampiyon oldu. Adanaspor da ortalama 9 yabancı ile oynadı ve küme düştü. Burada bir terslik var. Demek ki yabancı almak önemli değil yabancı oyuncunun kalitesini gözetmek gerekir. Bu noktada kendinden katmaya da ilgisiz ve duyarsız kalmamak lazım.Türk futbolu bir yere gidiyor diye bir ifade kullanacaksak gittiği yer felakettir. Her yönüyle her şekliyle bir belirsizlik ve çarpıklık yaşanıyor. Büyük kulüp haksızlığı hak gören değil, haksızlığa rağmen başaran kulüptür.Teknik adam çok önemli. Doğru oyuncularıseçmene rağmen yanlış teknik adam seçersenizonların doğrululuğu işe yaramaz. Bu doğrultudabir düşüncemiz var ama mevcut birhocamız da var.Uygunbir zamanda bu yönde hoca ile de g��rüşeceğiz.Duygu ve düşünce başka amaçok sevdiğim birisi. Benim öğrencimoldu ve hocalık zamanımda zaman zamanbir araya geldik. Ama bu ayrı bir şey. Hocakonusunda ani karar vermek yanlış olur.