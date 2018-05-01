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Yusuf Yazıcı Trabzonspor'a hayat veriyor
Güncelleme Tarihi: 01.05.2018 Giriş Tarihi: 30.04.2018
Spor Toto Süper Lig’de bitime 3 hafta kala 5. sırada yer alan ve Avrupa Ligi’ne katılmayı hedefleyen Trabzonspor’u yerli futbolcular taşıyor.
Trabzonspor'un attığı 55 golün 39'u yerli futbolculardan gelirken, 23 gol atan Burak, bordo mavililerin yüzünü en çok güldüren isim oldu. Karadeniz ekibinde 2'nci sırada ise Yusuf Yazıcı yer aldı. Genç oyuncu, Süper Lig'de 8 kez ağları sarstı.
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