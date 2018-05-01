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    01 Mayıs 2018, Salı

    TRABZONSPOR

    Yusuf Yazıcı Trabzonspor'a hayat veriyor

    Yusuf Yazıcı Fırtınaya hayat veriyor
    TRABZONSPOR
    Güncelleme Tarihi: 01.05.2018 Giriş Tarihi: 30.04.2018

    Spor Toto Süper Lig’de bitime 3 hafta kala 5. sırada yer alan ve Avrupa Ligi’ne katılmayı hedefleyen ’u yerli futbolcular taşıyor.

    Trabzonspor'un attığı 55 golün 39'u yerli futbolculardan gelirken, 23 gol atan Burak, bordo mavililerin yüzünü en çok güldüren isim oldu. Karadeniz ekibinde 2'nci sırada ise Yusuf Yazıcı yer aldı. Genç oyuncu, Süper Lig'de 8 kez ağları sarstı.

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