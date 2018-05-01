Spor Toto Süper Lig’de bitime 3 hafta kala 5. sırada yer alan ve Avrupa Ligi’ne katılmayı hedefleyen Trabzonspor’u yerli futbolcular taşıyor.

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'un attığı 55 golün 39'u yerli futbolculardan gelirken, 23 gol atan, bordo mavililerin yüzünü en çok güldüren isim oldu.2'nci sırada ise Yusuf Yazıcı yer aldı. Genç oyuncu,de 8 kez ağları sarstı.