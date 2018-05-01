Burak Yılmazdan büyük fedakarlık

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Burak Yılmaz'dan büyük fedakarlık
Güncelleme Tarihi: 01.05.2018 Giriş Tarihi: 30.04.2018
Almanya’da kontrolden geçen 32 yaşındaki forvet, “Sağ tarafımdaki fıtığım nüksetmiş ama ben takımımı yarı yolda bırakmamak için bu şekilde oynamaya devam edeceğim” dedi
Karadeniz ekibinin forveti Burak Yılmaz sakatlığı nedeniyle dün Almanya'ya gitti. Almanya'da doktor kontrolleri sonrası da açıklama yaptı. Fıtığının nüksettiğini duyuran Burak, Avrupa iddiasında olan Trabzonspor'u yarı yolda bırakmamak adına sakat olarak sahaya çıkacağını duyurdu. Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan tecrübeli oyuncu, "Berlin'de yapılan tetkikler sonucu sağ tarafımdaki fıtığın nüksettiği ortaya çıktı. Ama takımımızın Avrupa iddiası devam ettiği için kalan 3 maçta böyle oynamaya devam edeceğim, sezon sonu ameliyat olacağım, ilginiz için teşekkür ederim" dedi. Tecrübeli golcü, Antalya maçı sonrası, "Ağzı olan konuşuyor ama ben sakat sakat oynuyorum" ifadesini kullanmıştı.
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